Gobierno descarta supuesto plan para mezclar gasolina con etanol: “No se ha realizado ninguna propuesta formal, interna o externa”

El Gobierno desmintió de manera tajante que exista un plan para mezclar etanol con gasolina, ante el alza de las bencinas que se ha experimentado durante los últimos meses.

Según información publicada por la agencia de noticias Reuters, el Ejecutivo habría estado planificando esto y que incluso habría documentos que instarían a la propuesta.

En detalle, la idea —según el medio— era avanzar hacia el uso de gasolina E10, la cual contiene un 10% de etanol mezclado con 90% de gasolina.

Esto podría ayudar a alivianar las finanzas públicas, permitiendo disminuir en poco más de de US$ 100 millones anuales el costo del suministro de combustible del Ejecutivo.

Sin embargo, las autoridades descartaron los antecedentes revelados por la agencia.

“Ante la información que está circulando en medios de comunicación internacionales y nacionales, respecto de potenciales usos de etanol en combustibles, el Ministerio de Energía declara que no ha realizado ninguna propuesta formal, interna o externa, respecto a esta materia, ni ha recibido consultas de medios de comunicación respecto a este tema, previo a la publicación de la noticia”, se lee en un comunicado del Ministerio de Energía.