Nueva renuncia en el Gobierno: Sale Seremi de Energía de Coquimbo luego de no poder acreditar requisitos académicos

El Gobierno confirmó una nueva salida de sus filas este jueves, luego de que se le pidiera la renuncia al seremi de Energía de Coquimbo, Fabián Páez, quien no habría acreditado los requisitos académicos exigidos para desempeñar el cargo.

La información fue reportada por Radio Biobío, desde donde se señaló que Páez se convirtió en el seremi número 38 en dejar su puesto desde el inicio de la administración del Presidente José Antonio Kast.

Páez había asumido el cargo el 30 de marzo. De acuerdo con los antecedentes difundidos entonces, es ingeniero en Minas, cursaba Ingeniería Civil Industrial y contaba con 12 años de experiencia como docente de educación superior en áreas de administración e informática.

Su salida es la tercera de un seremi conocida durante esta semana. Este lunes dejó su puesto el seremi de Vivienda de Antofagasta, Jorge Olivares, en medio de cuestionamientos por la gestión de un convenio con el Gobierno Regional para la construcción de viviendas sociales.

Este martes también se le pidió la renuncia al seremi de Salud de La Araucanía, José Bravo, luego de comparar el eventual cierre de establecimientos de larga estadía para adultos mayores con la clausura de rellenos sanitarios, tras el incendio en un hogar de ancianos de Pitrufquén que dejó 16 fallecidos.