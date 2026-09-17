Portazo para el Club de Huasos de Peñalolén: Corte declara inadmisible recurso que buscaba frenar clausura de medialuna por irregularidades administrativas

La Corte de Apelaciones de Santiago declaró inadmisible un recurso de protección presentado por el Club de Huasos de Peñalolén contra la clausura de la medialuna ubicada en Avenida Diagonal Las Torres, medida decretada por la Municipalidad de Peñalolén.

El cierre del recinto fue ordenado por el alcalde Miguel Concha luego de constatarse que el espacio funcionaba sin patente comercial, mantenía obras no regularizadas y se encontraba emplazado en un sector catalogado de alto riesgo geofísico.

La acción judicial cuestionaba, entre otros aspectos, presuntas deficiencias en la notificación y una supuesta desviación de los fines del decreto de clausura. Tras declararla inadmisible, la resolución mantiene vigente el cierre de las instalaciones.

Concha valoró la decisión y afirmó que “en Peñalolén las reglas se cumplen, y cuando un recinto funciona de forma clandestina e irregular, el municipio tiene el deber de actuar. Con esta decisión de la Justicia, podemos seguir avanzando en una comuna donde la fiscalización se toma en serio”.

“Las decisiones que tomamos se hacen pensando en el bienestar de Peñalolén y en el cumplimiento de las normas, no en las presiones de turno. No vamos a hacer excepciones ni vamos a retroceder porque un grupo que incurre en una irregularidad tenga más contactos y más recursos que otro”, añadió el jefe comunal.