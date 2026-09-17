Guido Girardi y debate por el avance de la inteligencia artificial: Hay una “lucha entre EE. UU. y China por la supremacía tecnológica”

Guido Girardi, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Encuentros del Futuro, abordó en CNN Chile Radio el debate por el futuro de la inteligencia artificial.

Durante las últimas semanas, la discusión en torno a la IA ha generado controversia.

Y es que Dario Amodei, director de la empresa de inteligencia artificial Anthropic, pidió ralentizar el ritmo de desarrollo de los modelos de IA y que se haga un seguimiento a estos.

#CNNChileRadio | Guido Girardi, vicepresidente ejecutivo de Fundación Encuentros del Futuro, sobre inteligencia artificial: “La IA es una lucha entre EE.UU. y China por la supremacía tecnológica (…) Un científico dice que la humanidad podría entrar en un riesgo de extinción del… pic.twitter.com/cDIiXwLMmP — CNN Chile (@CNNChile) September 17, 2026

Girardi comentó que Jacob Copson y Evan Hubinger, de Anthropic, señalan que “ya estamos en un momento en que esta inteligencia artificial podría adquirir, por así decirlo, una forma de conciencia. Es decir, adquirir una dimensión, una capacidad de los humanos, que no sea solamente inteligente, porque la inteligencia artificial per se puede llegar a ser más inteligente que todos los seres humanos y a hacer mejor todo lo que hacen los seres humanos mejor, y sustituirnos en el trabajo. Pero aquí ellos agregan otra dimensión, que es una inteligencia artificial, lo que están diciendo en realidad es que podría adquirir una forma de conciencia”.

“En esta lucha, que es una guerra armamentística entre China y Estados Unidos, por ver quién alcanza la supremacía tecnológica, es decir, quién llega primero al desarrollo de la inteligencia artificial fuerte, porque el que gana, gana todo. O sea, Estados Unidos se siente amenazado hoy día de que China tenga la supremacía tecnológica, y si la obtiene China, Estados Unidos va a ser totalmente desplazado en lo militar, en lo cultural, en lo económico y en lo social y en lo político”, agregó.

El exsenador aseveró que EE. UU. no permitirá aquello y, en ese sentido, “estamos en un momento que, a pesar de los riesgos que puede implicar acelerar el proceso tecnológico de inteligencia artificial, están acelerando independientemente de las potenciales consecuencias negativas”.

“La IA es una lucha entre EE. UU. y China por la supremacía tecnológica (…) Un científico dice que la humanidad podría entrar en un riesgo de extinción del 10% en la próxima década; es un riesgo gigante”, comentó Girardi.

En esa línea, planteó que “en cinco años más los seres humanos podríamos ser desplazados de los trabajos”.

“Vamos en camino a realizar una inteligencia que supere a los seres humanos”, aseveró Girardi, añadiendo que “el campo de batalla del futuro es el cerebro”.