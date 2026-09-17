Cambio de hora: Senadores proponen establecer por ley un horario oficial permanente y diferenciado territorialmente

Como cada año, el cambio de hora genera debate por los efectos que tiene en la salud de la ciudadanía, trabajadores por turnos y personas que tienen problemas para conciliar el sueño.

Es por eso que las senadoras Paulina Núñez, Camila Flores, Paulina Vodanovic y los senadores Carlos Kuschel y Andrés Longton presentaron una moción para determinar de manera legal una hora oficial y territorialmente diferenciada para Chile, suprimiendo así los adelantos y retrasos estacionales.

Los parlamentarios proponen que el horario estará determinado y expresado según el Tiempo Universal Coordinado (UTC), de la siguiente manera:

UTC -4 como regla general

UTC -6 para Rapa Nui (Isla de Pascua) y la isla Salas y Gómez

UTC -3 para las regiones de Aysén y de Magallanes

La propuesta fue derivada a la Comisión de Gobierno y apunta a “eliminar los adelantos y retrasos estacionales, modernizar la referencia técnica mediante el Tiempo Universal Coordinado (UTC) y consolidar legalmente las distintas soluciones territoriales que requieren las condiciones geográficas y la experiencia regulatoria del país”, explicaron desde el Senado.

En concreto, los senadores apuntan a que la modificación semestral de los relojes ya no es una regla predominante a nivel mundial.

Para este año, por ejemplo, “una revisión de los 195 Estados soberanos reconocidos en el sistema de Naciones Unidas muestra que aproximadamente 56 registran algún cambio anual de hora, mientras 139 mantienen una hora estable durante todo el año”.

En el caso de Chile, es el único país de Sudamérica que mantiene el cambio de hora.

Los legisladores también señalaron que “la evidencia sanitaria aconseja distinguir dos decisiones diferentes: poner término al cambio estacional y escoger el huso horario permanente”.