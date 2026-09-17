¿Nuevo golpe al bolsillo? Bencinas podrían subir cerca de $39 por litro y diésel hasta $100 a comienzos de octubre, según economista

Los precios de los combustibles podrían registrar una nueva alza a comienzos de octubre, en medio de un escenario marcado por el petróleo Brent sobre los US$ 100 el barril y la depreciación del tipo de cambio durante las últimas jornadas.

Según consignó La Tercera, el economista del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales (OCEC-UDP), Juan Ortiz, proyectó que para el 1 de octubre, cuando corresponde un nuevo movimiento de precios, la gasolina podría subir del orden de $39 por litro, mientras que el diésel aumentaría cerca de $100 por litro.

“Tenemos un tipo de cambio que se ha depreciado las últimas jornadas y un precio del petróleo Brent que se mantiene sobre los US$100 el barril desde fines de la semana previa”, explicó Ortiz.

Este miércoles, el crudo de referencia para Chile se ubicó en torno a US$ 105 por barril, completando una semana por encima de los US$ 100.

Ante ese escenario, el economista sostuvo que el Mecanismo de Estabilización del Precio de los Combustibles (Mepco) continuaría actuando para moderar las variaciones. “El Mepco debería seguir operando con un componente variable negativo para contener el alza tanto de la gasolina como del diésel”, afirmó.