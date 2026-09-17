Alza de los combustibles: MEPCO acumula costo fiscal estimado de US$ 715 millones desde marzo para evitar alzas aún más acentuadas

El Mecanismo de Estabilización del Precio de los Combustibles (Mepco) acumula un costo fiscal estimado de US$ 715 millones entre el 5 de marzo y el 10 de septiembre, en medio de las fuertes variaciones de los precios internacionales provocadas por la guerra entre Estados Unidos e Irán.

La cifra corresponde a un análisis del economista del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales (OCEC-UDP), Juan Ortiz, recogido por La Tercera.

El monto considera la operación efectiva del mecanismo luego de que el Gobierno optara en marzo por traspasar más rápidamente parte del incremento de los combustibles a los consumidores.

La decisión se tomó después de que el Ejecutivo estimara que mantener el Mepco operando bajo sus parámetros habituales podía significar un costo fiscal de entre US$ 150 millones y US$ 200 millones semanales. El ajuste se tradujo entonces en un aumento de $370 por litro para la gasolina de 93 octanos y de $580 para el diésel.

Según el cálculo de Ortiz, si el Gobierno hubiese continuado suavizando las alzas mediante ajustes acotados cada tres semanas, el costo fiscal entre marzo y septiembre habría llegado aproximadamente a US$ 2.761 millones, por encima de los US$ 2.376 millones registrados durante 2022. La diferencia con los US$ 715 millones estimados para el escenario efectivo equivale a cerca de US$ 2.046 millones.