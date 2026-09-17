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Fiestas Patrias: Estos son los horarios de cierre de supermercados para este jueves 17 de septiembre

Por Valentina Sánchez Cárdenas
Fiestas Patrias: Estos son los horarios de cierre de supermercados para este jueves 17 de septiembre/Agencia Uno

Aunque este jueves 17 de septiembre no es feriado, muchos trabajos y comercios terminan sus labores más temprano para que los trabajadores y trabajadoras puedan iniciar el descanso correspondiente a las Fiestas Patrias.

La Dirección del Trabajo (DT) indicó que el descanso de los empleados del comercio debe comenzar a más tardar a las 21:00 horas del día anterior al feriado.

Las principales cadenas de supermercados en el país adelantarán sus cierres previo a los feriados irrenunciables de este viernes 18 y sábado 19 de septiembre.

De todos modos, los horarios dependerán de la cadena y la sucursal.

Los horarios de cierre informados por los supermercados son los siguientes y son los de la programación especial por el 18. De todos modos, es importante corroborar el funcionamiento específico de cada local.

  • Jumbo: 19:00 horas
  • Líder: 19:00 horas
  • Líder Express: 19:30 horas
  • Tottus: Entre 19.00 y 19:30 horas
  • Unimarc: 19:30 horas
  • Santa Isabel: 19:30 horas

¿Abren los supermercados el 18 y 19 de septiembre?

Al ser feriados irrenunciables, los supermercados y otros locales comerciales deberán permanecer cerrados.

La normativa contempla algunas excepciones:

  • Almacenes de barrio: Pueden abrir siempre y cuando sean atendidos directamente por sus propios dueños o familiares directos.
  • Restaurantes y establecimientos de entretenimiento, como pubs, casinos, cines y discotecas.
  • Farmacias de urgencia y de turno.
  • Estaciones de servicio.

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