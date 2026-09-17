La disputa de los hermanos Hites escala: Pamela amplía querella contra Marcos y lo acusa de lavado de activos y desvío de acciones

Pamela Hites Palombo amplió la querella criminal presentada contra su hermano Marcos Hites Palombo, en medio de la disputa por la herencia de su padre, Alex Hites Averbuck, cofundador del retailer Hites. Ahora lo acusa, en calidad de autor, del delito de lavado de activos.

La acción se suma a la querella presentada en octubre de 2025 por estafa y administración fraudulenta o desleal. En el nuevo escrito, patrocinado por un equipo en el que participa el exfiscal Carlos Gajardo, Pamela acusa que su hermano utilizó a sus hijos para desviar activos societarios pertenecientes a sus padres.

Según la querella, sus sobrinos, cuando eran menores de edad y sin remuneración, “adquirieron” en conjunto un patrimonio superior a US$ 100 millones mediante distintas sociedades. También acusa que activos de Inversiones Paluma Uno Limitada habrían sido desviados a través de estructuras nacionales y extranjeras.

Entre las operaciones cuestionadas figura una cesión realizada en mayo de 2025 desde Paluma a Inversiones Bandera SpA de la opción preferente para suscribir 40.944.053 acciones de Empresas Hites por $1. La querellante sostiene que ese paquete tenía un valor cercano a $20.000 millones.

La defensa de Marcos Hites rechazó las acusaciones. Su abogado, Alex Van Weezel, afirmó al citado medio que se trata de “un típico conflicto de herencia entre hermanos” que debe resolverse en sede civil y cuestionó la ampliación por lavado de activos al sostener que no se ha acreditado un delito base.