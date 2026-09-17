Operativo policial terminó con incautación de más de una tonelada de marihuana: Hay ocho detenidos

En la previa de las Fiestas Patrias, un operativo policial permitió la incautación de más de una tonelada de droga y la desarticulación de dos organizaciones criminales.

Se trató de procedimientos del departamento de drogas, los que terminaron con la detención de ocho hombres, siete de ellos de nacionalidad colombiana. El avalúo de la droga decomisada asciende a $11.372 millones.

Un eventual ingreso de una remesa de droga alertó al OS7 de Iquique respecto a la participación de una organización criminal transnacional que gestionaba la recepción y posterior envío hacia la Región Metropolitana.

En coordinación con la Fiscalía Local de Taramugal, se identificó a los involucrados y el lugar de acopio de las sustancias ilícitas, que ingresarían a la Región de Tarapacá por pasos no habilitados.

Tras un operativo del OS7, se detuvo en flagrancia a los miembros de la banda en Puente Alto, junto con la incautación de más de 1.258 kilos de marihuana.

De manera paralela, en un segundo procedimiento en la misma comuna, se llevaron a cabo diligencias que determinaron que otra organización criminal transnacional también recibiría un cargamento de droga desde la zona norte del país.

En esa línea, se logró ubicar y detener a sus integrantes en el momento en que recibían la droga, incautando 134 kilos de marihuana.

En total, se incautaron 1.258 kilos de marihuana, un kilo 690 gramos de clorhidrato de cocaína, un kilo 235 gramos de ketamina y 79 pastillas de MDMA.

También se decomisaron dos vehículos, una pistola marca Glock calibre 9 mm, 28 cartuchos de munición y cerca de $4 millones en efectivo.

Los detenidos corresponden a 7 individuos de nacionalidad colombiana y con situación migratoria irregular en Chile, además de un chileno de 34 años con antecedentes penales.

Todos quedaron a disposición del Ministerio Público para su formalización.