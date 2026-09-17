Pronóstico definitivo de Fiestas Patrias: Meteorología entrega proyecciones del tiempo para este 18, 19 y 20 de septiembre

Las celebraciones por las Fiestas Patrias comenzaron de manera oficial este miércoles 16 de septiembre con la inauguración de las fondas del Parque O’Higgins.

Si bien el clima ha estado soleado durante esta semana, muchos quieren saber cómo estará el tiempo este viernes 18, sábado 19 y domingo 20 de septiembre, y es que finalmente lloverá como señalaba el pronóstico de hace algunas semanas.

Según la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), la proyección es variada dependiendo de la zona del país.

En la zona norte, por ejemplo, las máximas podrían alcanzar los 30° C, mientras que en el centro habrá nubosidad. En el sur podrían registrarse lluvias débiles.

Fiestas Patrias: ¿Cómo estará el tiempo para el 18?

La meteoróloga Marcela Ferrari, del Centro Meteorológico Regional Norte Antofagasta, detalló que “debido a la aproximación de una vaguada en altura, se espera para este 18 vientos de hasta 60 km/h en el litoral y nevadas en la cordillera de las regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá”.

En las regiones de Antofagasta y Atacama “tendrán condiciones estables de tiempo que se extienden a toda la zona norte los días 19 y 20″.

Asimismo, entre Coquimbo y Biobío “se espera cielo con nubosidad parcial, que variará a nublado hacia el 19 de septiembre, con temperaturas entre los 17° y 24° C”, explicó Claudia González, meteoróloga de la DMC.

Y agregó que el domingo 20 debería ingresar una aproximación frontal, “afectando con precipitaciones entre las regiones de Valparaíso y Biobío”.

En Isla de Pascua, el meteorólogo del Centro Meteorológico Regional Pacífico Isla de Pascua, Claudio Belmar, detalló que para estas fiestas patrias se prevé un sistema frontal débil “con precipitaciones desde el 17 al 19, y para el 20 con precipitaciones más continuas”.

Además, “se espera un aumento de la intensidad de viento y temperaturas que variarán entre los 16° y 22° C”.

Más hacia el sur, entre La Araucanía y Aysén, habrá presencia de sistemas frontales que dejarán lluvias durante este fin de semana, sostuvo el meteorólogo Boris Salinas, del Centro Meteorológico Regional Sur Puerto Montt.

En la Región de Magallanes, “los días 17 y 18 se esperan cielos nublados con chubascos débiles, variando a cielos cubiertos con lluvia los días 19 y 20 con nubosidad parcial”, explicó Mauricio Caroca, meteorólogo del Centro Meteorológico Regional Austral Punta Arenas.

Las mínimas estarán entre los -3° C y 2° C, mientras que las máximas variarán entre 7° C y 10° C, y el viento “no superará los 40-50 km/h”.

Para la Isla Rey Jorge en el territorio antártico chileno, la proyección para el 18 es de temperaturas entre -2° y -1° C, con “cielo nublado durante todo el día sin probabilidad de ventisca y viento de hasta 40 km/h”, detalló el meteorólogo Cristóbal Baeza, del Centro Meteorológico Antártico Isla Rey Jorge.

Para el 20 de septiembre, “vuelven a bajar las temperaturas, entre los -10° y los -3° C, cubierto durante todo el día. Hacia la noche esperamos algo de chubascos de nieve”.