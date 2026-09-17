Más de 400 mil vehículos saldrán de la RM: Carabineros llama a evitar horarios de mayor congestión

Más de 400 mil vehículos se estima que salgan desde la Región Metropolitana durante los días festivos de Fiestas Patrias, según estimaciones del Ministerio de Obras Públicas. Los desplazamientos se concentrarán principalmente en las rutas que conectan a la capital con distintas zonas del país.

En conversación con CNN Chile AM, el prefecto de Tránsito y Carreteras, el teniente coronel Carlos Cortés, entregó recomendaciones para quienes viajarán durante este fin de semana y detalló los servicios que desplegará Carabineros en las principales rutas.

Los horarios con mayor flujo comenzarán desde las 14:00 horas en las rutas 5 Sur y 5 Norte, mientras que en las rutas 68 y 78 el peak se registrará desde las 18:00 hasta aproximadamente las 22:00 horas, según explicó Cortés.

Por ello, el prefecto de Tránsito y Carreteras recomendó a quienes tengan la posibilidad de hacerlo que adelanten sus viajes y salgan durante la mañana para evitar los periodos de mayor congestión.

“Recomendamos que sea la salida hoy día lo más temprano posible y evitar estos horarios peak”, señaló.

Servicios de Carabineros

La institución pondrá atención en las principales causas de accidentes de tránsito, considerando que durante este periodo aumenta el desplazamiento de personas por las carreteras.

Cortés indicó que la velocidad, particularmente la denominada “velocidad temeraria“, constituye una de las principales preocupaciones debido a su relación con accidentes graves y fatales.

“Ponemos el foco, ya que es la principal causa de accidentabilidad y también la principal causa de accidentes fatales”, sostuvo.

Además, se suma la conducción no atenta, incluyendo el uso del celular mientras se conduce, además del consumo de alcohol y drogas.

“La conducción no atenta, es decir, los conductores que realizan acciones principalmente dentro del habitáculo o la llamada ley no chat”, añadió.