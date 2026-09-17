Macklemore donará el millón de dólares que ganó en la gira de Ed Sheeran a organizaciones que apoyan al pueblo palestino

Macklemore anunció que donará el $1 millón de dólares en ganancias netas que recibió por acompañar a Ed Sheeran en su Loop Tour a organizaciones que trabajan en apoyo del pueblo palestino, y extendió una invitación al multimillonario Robert Kraft para que iguale su aporte.

Según reportó Variety, el artista quedó fuera de la gira a comienzos de esta semana luego de decir “Palestina libre” en el escenario y pronunciar un discurso político en el MetLife Stadium de Nueva Jersey a inicios de septiembre. El rapero apuntó al dueño de los New England Patriots, al señalar que el empresario convocó a otros propietarios de estadios para negarle la posibilidad de presentarse en sus recintos. Un representante de Kraft declinó comentar la solicitud.

Las organizaciones beneficiadas

El miércoles, Macklemore publicó una extensa nota en redes sociales donde detalló que los fondos irán a Palestine Children’s Relief Fund, Heal Palestine, Gaza Soup Kitchen, Medical Aid for Palestinians, UNRWA USA National Committee y Anera.

“Con todo lo que ocurrió en las últimas 48 horas, quiero devolver la conversación a donde corresponde: al pueblo palestino que sigue siendo asesinado, que sigue viviendo bajo ocupación militar y que sigue luchando por su libertad”, escribió. En el mismo mensaje añadió: “Una vida palestina no es menos valiosa que cualquier otra vida en esta tierra”.

El rapero también señaló que busca poner el foco en “los padres que cargan a sus hijos hacia los hospitales sin los recursos básicos para tratarlos” y en los médicos, paramédicos, periodistas y trabajadores humanitarios que continúan ingresando a la zona. “Cuando el ciclo de noticias avance, que lo hará, no avancen con él. Palestina libre”, cerró.

Renuncias en la gira y la postura de Sheeran

Las declaraciones de Macklemore llegan después de una jornada convulsa para Sheeran, quien difundió un comunicado el martes por la mañana donde aseguró que no tuvo relación con la salida del rapero de su gira y que prefiere mantenerse neutral frente a causas políticas.

Poco después, todos los actos de apertura del Loop Tour —Finneas, Aaron Rowe, Lukas Graham y Beoga— anunciaron su retiro en solidaridad con Macklemore y con el pueblo palestino.