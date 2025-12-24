Cobre marca récord histórico y se encamina a su mejor año desde 2009 tras fuerte repunte de diciembre

El principal producto de exportación de Chile alcanzó los US$ 5,57 por libra en la Bolsa de Metales de Londres y acumula un alza cercana al 40% en 2025, impulsado por problemas de oferta y una demanda global robusta.

El cobre cerró diciembre con un nuevo récord histórico y se encamina a registrar su mejor desempeño anual desde 2009, consolidando un año excepcional para el principal producto de exportación de Chile.

Este miércoles, el precio del metal rojo alcanzó un máximo de US$ 12.282 por tonelada en la Bolsa de Metales de Londres, equivalente a US$ 5,57 por libra, impulsado por un fuerte repunte durante el último mes del año.

Alza cercana al 40% en el año

Con este resultado, el cobre acumula una ganancia cercana al 40% en 2025, encaminándose a su mayor aumento anual en más de una década.

Los futuros del metal también registraron avances, subiendo un 1,1% hasta los US$ 12.195 por tonelada durante la jornada, reflejando las expectativas de un mercado más estrecho en los próximos años.

Lee también: “Empresarios cuestionan proyecto de negociación ramal del Gobierno y su impacto en el empleo“

El alza ha estado impulsada, en gran medida, por interrupciones relevantes en la producción minera a nivel mundial, que han reducido la oferta disponible en el mercado.

Entre los eventos que han afectado la producción destacan un accidente fatal en una de las mayores minas de cobre del mundo en Indonesia, una inundación subterránea en la República Democrática del Congo y una explosión de roca en la mina El Teniente de Codelco, en Chile.

Estos episodios han reforzado la percepción de riesgos de suministro que el mercado venía anticipando desde hace meses.

Temor a aranceles y presión desde EE.UU.

A los problemas productivos se suma el temor a eventuales aranceles de importación en Estados Unidos, lo que ha llevado a los operadores a adelantar envíos hacia ese país.

Este fenómeno ha reducido la disponibilidad del metal en otros mercados, contribuyendo a presionar aún más los precios al alza.

En paralelo, las perspectivas de demanda se mantienen robustas. El cobre es un insumo clave para la construcción de redes eléctricas, nuevas infraestructuras energéticas y la industria manufacturera.

Además, los inversionistas apuestan a que el consumo del metal seguirá creciendo para abastecer las crecientes necesidades energéticas de sectores como la inteligencia artificial.

“Factores como las interrupciones del suministro, las expectativas de liquidez global y un crecimiento macroeconómico relativamente estable han acelerado el aumento de los precios del cobre a finales de año”, explicó Xiao Jing, analista jefe de metales no ferrosos de SDIC Futures.