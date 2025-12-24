Empresarios cuestionan proyecto de negociación ramal del Gobierno y su impacto en el empleo: “Dificultan más las contrataciones”

Desde la CPC señalaron que la iniciativa tendría baja viabilidad política y advirtieron que podría dificultar aún más las contrataciones, especialmente en las pequeñas y medianas empresas.

El próximo ingreso al Congreso del proyecto de ley del Gobierno que busca avanzar hacia un modelo de negociación colectiva ramal o multinivel generó críticas desde el mundo empresarial, que cuestiona tanto su oportunidad como sus eventuales efectos sobre el mercado laboral.

La presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, calificó la iniciativa como una señal política con escasas posibilidades de prosperar en el Parlamento.

“Una señal política con baja viabilidad”

“Se está cumpliendo con un compromiso que se hizo desde la candidatura presidencial. Y claramente, a estas alturas, es básicamente una señal política que tiene muy baja viabilidad de avanzar en el Congreso”, sostuvo la dirigenta.

Jiménez afirmó que las posiciones de los distintos sectores ya son conocidas, particularmente en el ámbito empresarial y, con mayor fuerza, entre las pequeñas empresas.

Desde la CPC advirtieron que la propuesta no aborda el principal problema del mercado laboral chileno: la baja creación de empleo.

“Es una iniciativa que, en vez de ir en la dirección de crear más empleo, más crecimiento y más inversión, lo que hace es dificultar aún más las contrataciones”, señaló Jiménez.

La dirigenta cuestionó que la negociación ramal busque equiparar condiciones entre empresas de un mismo sector, sin considerar diferencias de tamaño ni capacidades productivas.

Preocupación por las pymes

Según la presidenta de la CPC, el proyecto resultaría especialmente perjudicial para las empresas de menor tamaño, que enfrentarían mayores rigideces laborales.

“Esto va en contra del espíritu de generar más empleo en una economía cuyo mercado laboral ha mostrado una debilidad importante”, afirmó.

Jiménez recordó que Chile lleva cerca de tres años con tasas de desempleo superiores al 8% y advirtió que, según estudios del Banco Central, este nivel podría haberse transformado en una tasa estructural.

En ese escenario, insistió en que sin medidas decididas para incentivar la creación de empleo, será difícil reducir de manera significativa el desempleo en el país.