Cobre alcanza récord histórico en Londres tras feriados, pero recorta al cierre por toma de utilidades

El metal llegó a US$ 5,87 por libra en la Bolsa de Metales de Londres, aunque moderó su avance hacia el cierre de la sesión asiática.

El precio del cobre alcanzó un nuevo récord histórico este lunes en la Bolsa de Metales de Londres, luego del reinicio de las operaciones tras los feriados navideños en Reino Unido.

El metal llegó a cotizarse en US$ 5,87 por libra durante la apertura, aunque posteriormente moderó su avance por toma de utilidades.

Lee también: “El juicio de una familia chilena que llegó a EE.UU.: Denuncian millonario perjuicio a través de esquema Ponzi“

El movimiento se produjo en un contexto de reapertura de los mercados europeos y ajustes tras las fuertes alzas registradas en sesiones previas.

El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres subía un 3,27% hasta los US$ 12.560 por tonelada métrica, equivalentes a US$ 5,69 por libra, a las 07:40 GMT.

Durante las primeras operaciones de la sesión, el metal alcanzó un máximo histórico de US$ 12.960 por tonelada, es decir, US$ 5,87 por libra, antes de recortar parte de sus ganancias.

Corrección en el mercado asiático

En paralelo, el contrato de cobre más activo en la Bolsa de Futuros de Shanghái retrocedió desde el umbral de los 100.000 yuanes por tonelada, nivel que había superado de forma momentánea.

La jornada cerró con un alza más moderada de 0,76%, hasta los 98.860 yuanes por tonelada, equivalentes a US$ 14.105,33, luego de haber tocado brevemente un máximo histórico de 102.660 yuanes.