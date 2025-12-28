El juicio de una familia chilena que llegó a EE.UU.: Denuncian millonario perjuicio a través de esquema Ponzi

El clan Hunneus presentó la acción legal luego que invirtieran en el mercado inmobiliario de Estados Unidos pero acusaran que no vieron ganancias,

La familia chilena Huneeus Alliende ingresó una demanda civil en la Corte del Distrito Sur de California, acusando graves irregularidades en el manejo de sus capitales en Estados Unidos.

Según la información de Diario Financiero, la acción legal -presentada el 30 de diciembre de 2024- apunta directamente contra los gestores inmobiliarios Ed Monce y Enrico Scolari.

El documento acusa fraude, incumplimiento de contrato y violación del deber fiduciario. Por lo anterior, apuntan a una situación que tendría elementos de un esquema Ponzi.

Según detalla el libelo, el objetivo de las maniobras habría sido “desviar recursos hacia beneficios personales” o utilizarlos para pagar selectivamente a otros inversionistas, manteniendo así a flote una estructura financiera que, denuncian, sería ilícita.

La relación comercial comenzó en 2019, cuando Ramón Huneeus decidió invertir en el mercado inmobiliario estadounidense.

El vínculo fue Nicolás Cruzat, asesor del clan, quien fue contactado por un excolega de la firma Transwestern que trabajaba para los ahora demandados en la empresa DAS-Alliance.

Los chilenos habrían sido convencidos de inyectar capital en desarrollos residenciales en Texas, Utah y Carolina del Sur.

En este contexto, acusan que desde mediados de 2023 la comunicación se cortó y los gestores comenzaron a ignorar las solicitudes de información.

La demanda puntualiza una serie de inversiones fallidas, tales como el proyecto Ashley West, en Carolina del Sur.

Dicha propiedad fue vendida a un tercero en 2022, pero los Huneeus acusan que no recibieron ni los beneficios ni la restitución del capital.

El citado medio plantea que las partes mantendrían una negociación bajo reserva buscando una salida alternativa.

En caso de no llegar a un acuerdo, el juicio continuaría su curso en los tribunales de Estados Unidos.