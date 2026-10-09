Cobre cierra la semana al alza en US$ 6,66 la libra impulsado por China y la huelga en Centinela

El cobre cerró este viernes en US$ 6,66 la libra, con un alza semanal de 2,33%, según el informe del Mercado Internacional del Cobre de la Dirección de Estudios y Políticas Públicas. Con este resultado, el promedio anual del metal alcanzó US$ 6,11 la libra, un 40,4% por sobre igual período de 2025.

Los datos de Cochilco atribuyen la recuperación a tres factores principales:

Retiros de inventarios en Londres .

. Retorno de los compradores chinos tras el feriado .

. Huelga que afecta a la minera Centinela.

El avance, sin embargo, enfrentó las expectativas de nuevas alzas de tasas de interés en Estados Unidos, que mantuvieron la cautela de los inversionistas.

China reactiva demanda y huelga en Centinela eleva riesgos sobre la oferta

En China, la reapertura de los mercados reactivó las expectativas de reposición de existencias. La prima de Yangshan, el pago adicional por cobre importado, llegó a US$ 125 por tonelada el jueves, su mayor nivel desde noviembre de 2022.

La señal de demanda física coincidió con nuevas medidas fiscales para apoyar el gasto local y la infraestructura. Pese a ello, Cochilco advierte que la debilidad del consumo interno chino aconseja no asumir todavía una recuperación generalizada.

La huelga de dos sindicatos de la minera Centinela, que comenzó el 7 de octubre, elevó el riesgo sobre la oferta de Chile. Los sindicatos advirtieron que una prolongación del paro podría reducir a la mitad la producción de noviembre, aunque el informe precisa que se trata de una estimación y no de una pérdida confirmada, y que la empresa mantuvo su producción proyectada.

En contraste, Kamoa-Kakula reportó un alza de 19% en sus ventas de cobre durante el tercer trimestre, lo que evidencia una recuperación parcial de su oferta internacional.

Las actas de la Reserva Federal mantuvieron abierta la posibilidad de una nueva alza de tasas antes de fin de año, con señales de pausa para octubre. El dólar mantiene un sesgo apreciativo y los elevados rendimientos de los bonos del Tesoro de largo plazo limitaron el impulso del cobre al encarecer las compras y el financiamiento.

Sin embargo, una leve depreciación del dólar y del precio del petróleo, ante señales de diálogo entre Estados Unidos e Irán, aliviaron parcialmente esas presiones.

Inventarios globales superan el millón de toneladas

Los inventarios visibles en las principales bolsas de metales aumentaron 12.917 toneladas, equivalente a 1,3%, hasta 1.003.379 toneladas, superando el millón de toneladas. Shanghái subió 51,6% tras el feriado, hasta 58.744 toneladas. COMEX, en Estados Unidos, avanzó 0,7%, hasta 711.610 toneladas, concentrando el 70,9% del total global.

Londres, en cambio, cayó 4,8%, hasta 233.025 toneladas, manteniendo una prima por entrega inmediata que llegó a US$ 109 por tonelada el jueves.

El informe destaca que el mayor inventario global convive con una menor disponibilidad inmediata en el mercado londinense.

Los contratos a tres meses se ubicaron en US$ 6,57 la libra en COMEX y US$ 6,54 en Londres, con una prima estadounidense de US$ 0,03 por libra, una brecha estrecha que limita el incentivo para nuevos embarques hacia Estados Unidos, sujeto a los costos de transporte, financiamiento y la incertidumbre arancelaria.

Qué observar la próxima semana

De cara a la próxima semana, el informe señala como factores clave observar cuánto del inventario acumulado en China logran absorber las compras industriales, si continúan los retiros de Londres y la evolución de la huelga de Centinela.

También será relevante conocer las confirmaciones de la empresa sobre su impacto efectivo y los próximos datos de inflación estadounidense, que orientarán las expectativas de tasas y el dólar.