Cobre cae con fuerza 1,44% y pierde los US$ 6,6 la libra presionado por posibles alzas de tasas en Estados Unidos

El precio del cobre cayó 1,44% este jueves en la Bolsa de Metales de Londres (LME) y cerró la rueda en US$ 6,59 la libra, según informó Cochilco. El contrato a tres meses retrocedió 1,87% y se ubicó en US$ 6,51 la libra.

Pese a la caída de la jornada, el metal acumula un alza de 40,37% respecto de igual fecha del año anterior. El precio promedio del cobre en lo que va de 2026 se ubica en US$ 6,12 la libra, por sobre el promedio de US$ 6,57 registrado en septiembre.

En la Bolsa de Nueva York (COMEX), los contratos de entrega para octubre cerraron este miércoles en US$ 6,61 la libra, mientras que los de enero y marzo de 2027 se ubicaron en US$ 6,70 y US$ 6,77, respectivamente. En la Bolsa de Shanghái (SHFE), los cátodos de cobre con entrega en octubre se transaron en US$ 7,48 la libra, con impuestos incluidos.

Inventarios suben con fuerza en Shanghái

Los inventarios de cobre en la LME bajaron 0,61% este jueves y se ubicaron en 226.600 toneladas métricas. En la COMEX, en tanto, los inventarios subieron levemente, 0,08%, hasta las 715.109 toneladas.

El cambio más marcado se registró en la Bolsa de Shanghái, donde los inventarios saltaron 51,62% entre el 30 de septiembre y el 9 de octubre, hasta las 58.744 toneladas, luego del retorno de los feriados en el gigante asiático.

Inflación en EE.UU. presiona al metal rojo

En ese marco, Emanoelle Santos, analista de mercados de XTB, señaló que el retroceso del metal rojo estuvo arrastrado por el repunte de la inflación estadounidense y la posibilidad de que unas tasas de interés más elevadas frenen el crecimiento económico y la demanda global de metales.

“Sin embargo, las restricciones de oferta podrían limitar las caídas, ante las interrupciones operacionales en importantes yacimientos chilenos, como Escondida y Centinela, además de las dificultades climáticas que han afectado las operaciones de El Teniente. A mediano plazo, las perspectivas de demanda vinculadas a centros de datos, semiconductores y sistemas de almacenamiento de energía continúan ofreciendo soporte al metal”, profundizó.

Entre los otros metales transados en la LME, el níquel registró la mayor caída de la jornada, con un retroceso de 3,81%, seguido del zinc (-2,08%) y el estaño (-1,96%).

El aluminio y el plomo tuvieron variaciones más acotadas, de -0,37% y -0,70%, respectivamente. Asimismo, el carbonato de litio, con una pureza mínima de 99,5%, se cotizó en US$ 18,95 el kilo FOB Sudamérica, según el último registro disponible al 13 de octubre.