Chile queda fuera del rally cambiario del MSCI y es la única moneda de Latinoamérica que se deprecia frente al dólar

En medio de las presiones fiscales a raíz del conflicto en Medio Oriente, un estudio reveló que el peso chileno es la única moneda perteneciente al MSCI Emerging Markets Currency de Latinoamérica en depreciarse frente al dólar.

El índice MSCI Emerging Markets Currency, que mide el desempeño de las monedas de mercados emergentes frente al dólar, alcanzó un máximo de 1.919,6 puntos este 25 de agosto.

El récord corresponde a la serie disponible desde 2015 y no implica que todas las divisas emergentes se estén apreciando, ya que solo 10 de las 24 monedas que integran el índice registran avances frente al dólar en 2026.

Latinoamérica explica gran parte de esa fortaleza, con una mediana de apreciación de 6,1% en el año y cuatro de sus cinco monedas analizadas en terreno positivo, según el estudio realizado por XTB.

Peso chileno se desprecia 1,4% frente al dólar

El peso colombiano lidera el grupo con un avance de 21,1%, seguido por el real brasileño y el peso mexicano, ambos con alzas cercanas a 6,1%, mientras que el sol peruano registra una ganancia de 0,6%, según el mismo análisis.

El peso chileno es la excepción dentro de la región, con una depreciación acumulada de aproximadamente 1,4% frente al dólar en lo que va de 2026.

Revisa el listado completo por región:

Latinoamérica

Peso colombiano: +21,1%

Real brasileño: +6,3%

Peso mexicano: +6,1%

Sol peruano: +0,6%

Peso chileno: -1,4%

Asia

Yuan chino: +4,3%

Won surcoreano: +4,0%

Ringgit malasio: 0,0%

Dólar taiwanés: -2,0%

Baht tailandés: -3,8%

Peso filipino: -4,6%

Rupia indonesia: -5,6%

Rupia india: -5,9%

Europa emergente y Turquía

Forinto húngaro: +6,2%

Corona checa: -0,1%

Euro griego: -0,6%

Zloty polaco: -2,6%

Lira turca: -10,7%

África

Rand sudafricano: +4,0%

Libra egipcia: -5,3%

Oriente Medio

Dinar kuwaití: +0,2%

Riyal catarí: 0,0%

Dírham de Emiratos Árabes Unidos: 0,0%

Riyal saudita: -0,2%

La debilidad del peso responde a factores externos, no a la economía chilena

Según el análisis, esta debilidad responde principalmente a factores externos y no a un deterioro propio de la economía chilena.

El principal canal identificado por el informe es el alza de las tasas de interés en Estados Unidos y la expectativa de que la Reserva Federal mantenga una política monetaria restrictiva por más tiempo, lo que eleva el retorno relativo de los activos en dólares y reduce el atractivo de monedas emergentes como el peso.

El Banco Central reconoció en su reunión de julio que el aumento de las expectativas de inflación global y el tono de la Reserva Federal habían elevado las tasas internacionales y provocado depreciaciones cambiarias en distintas economías, incluida la chilena.

A este factor se sumó la escalada geopolítica entre Estados Unidos e Irán, que elevó el precio del petróleo y aumentó la aversión global al riesgo. Para Chile, un petróleo más caro deteriora parcialmente los términos de intercambio, dado que el país es importador neto de energía.

El precio del cobre, en cambio, ha actuado en sentido contrario y ha evitado una depreciación mayor del peso, al mantenerse en niveles históricamente altos.

De acuerdo con el estudio, este comportamiento sugiere que la moneda chilena podría fortalecerse si retroceden las tasas estadounidenses y disminuye la demanda global por dólares.

El dólar acumula un alza de 0,7% en el año, pero se correlaciona inversamente con las divisas emergentes

El dólar, medido a través de su índice DXY, acumula un alza de 0,7% en 2026, lo que indica que su debilidad no ha sido estructural durante todo el año.

Sin embargo, la correlación móvil de 60 sesiones entre el índice del dólar y una canasta de monedas emergentes se ubica en -0,58, lo que refleja que en el tramo más reciente las divisas emergentes han tendido a fortalecerse cuando el dólar se debilita.

Asimismo, desde XTB advirtieron que el rally de las monedas emergentes, y en particular de las latinoamericanas, enfrenta riesgos hacia adelante.

Las estrategias de carry trade que han favorecido a monedas como el peso colombiano podrían revertirse si disminuyen los diferenciales de tasas o cambia el apetito global por riesgo, mientras que la incertidumbre comercial con Estados Unidos continúa como un factor de riesgo para México.