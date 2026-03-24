Gremio de camioneros por alza de las bencinas: “No queremos hacer un paro, nos quedamos en la casa mejor”

El presidente de la CNDC calificó como un "golpe muy fuerte" la medida tomada por el gobierno, que significará el aumento del valor de la bencina de 93 en $370 y del diésel en $580.

El presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC), Juan Araya, rechazó el aumento del precio de las bencinas y el diésel, informado este lunes por el gobierno de José Antonio Kast.

“Para nosotros esto no es un balde de agua fría, sino que una barra de hielo encima”, criticó en conversación con T13.

Araya advirtió que los camioneros no tienen “los recursos para llenar el estanque” y que se tendrán que subir las tarifas.

“Van a tener que subir las tarifas, pero los generadores de carga van a hacer presión y van a hacer un cortocircuito. Los camiones no van a salir a trabajar porque no tienen recursos para echar petróleo. Un camión que va al norte son 1.000 litros, son $500 mil que no los tienen”, recalcó.

El líder del gremio de camioneros aseguró que, pese a que la medida “es un golpe muy fuerte” para ellos, no harán un paro.

“No queremos hacer un paro, nos quedamos en la casa mejor. Si hacemos un paro como lo hacemos normalmente, que cortamos las carreteras, no sacamos nada. Nos quedamos en las casas porque no tenemos petróleo”, reiteró.

Araya señaló que durante este martes se reunirán las asociaciones de camioneros para “tomar una decisión” respecto de la contingencia.