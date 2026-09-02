Cadem: 59% de los chilenos elegiría hoy un auto eléctrico o híbrido e intención de compra se dispara a 77% a cinco años

Un 59% de los chilenos elegiría hoy un auto eléctrico o híbrido si tuviera que comprar un vehículo, cifra que sube a 77% al proyectar la intención de compra a cinco años, según el cuarto estudio de electromovilidad realizado por Cadem junto a Volvo Cars Chile, denominado “Zoom a la electromovilidad en la ciudad del futuro”.

Al consultar por la primera opción de compra hoy, 34% de los encuestados eligió un vehículo 100% eléctrico o enchufable, mientras que dentro del total de autos electrificados se suman además los híbridos convencionales y los híbridos suaves.

Pensando en los próximos cinco años, el porcentaje que elegiría un auto 100% eléctrico o enchufable sube a 52%, en línea con el salto general de la intención de compra hacia tecnologías electrificadas.

Híbridos como tecnología puente

El estudio identificó a los vehículos híbridos como una tecnología puente hacia la electromovilidad.

Un 47% de los encuestados considera que los híbridos son una buena alternativa para comenzar la transición, frente a un 28% que cree que el futuro debería apuntar directamente a los vehículos 100% eléctricos, y un 19% que piensa que los vehículos a combustión seguirán siendo la opción más práctica por mucho tiempo más.

En cuanto a la percepción general sobre la electromovilidad, 8 de cada 10 chilenos avalan que el país avance hacia una movilidad predominantemente eléctrica, con 79% de acuerdo con esa idea, frente a apenas 5% en desacuerdo.

Además, 9 de cada 10 personas asocian la electromovilidad con aire limpio, modernización del país y menor dependencia del petróleo, con cifras de entre 85% y 87% de acuerdo según el aspecto evaluado.

Conocimiento y experiencia con autos eléctricos

El conocimiento sobre los distintos tipos de tecnología también varía. Un 56% de los encuestados afirma saber bastante o algo sobre el funcionamiento de los autos 100% eléctricos, cifra que baja a 50% en el caso de los híbridos enchufables, a 47% en los híbridos convencionales y a 33% en los híbridos suaves, lo que sugiere que persiste un nivel relevante de desconocimiento sobre las tecnologías menos conocidas.

Entre quienes ya tuvieron experiencia directa con un vehículo eléctrico, la valoración es mayoritariamente positiva. Un 75% de quienes viajaron en uno lo considera mejor que un auto a combustión, con 56% que lo califica como mucho mejor y 19% como algo mejor.

Los principales beneficios percibidos son la menor contaminación ambiental, mencionada por 63% de los encuestados, y el menor costo en combustible, señalado por 55%.

Precio e infraestructura: las principales barreras

Pese a esa valoración positiva, el precio sigue siendo la principal barrera para la adopción.

Un 53% de los encuestados señala que el precio de compra es muy alto como razón para no comprar un auto eléctrico hoy, seguido por la falta de suficientes puntos de carga eléctrica, mencionada por 35%, y la preocupación por quedarse sin carga en una ruta larga, señalada por 27%.

La infraestructura de carga aparece también como un obstáculo relevante en otras dimensiones del estudio. Dos de cada tres chilenos, un 66%, señalan que no podría cargar un auto eléctrico en su vivienda actual hoy, cifra que sube a 82% entre quienes viven en departamentos y a 62% entre quienes viven en casas dentro de condominios.

Pese a esa limitación actual, el 57% de los encuestados cree que las viviendas del futuro estarán adecuadas para la carga eléctrica.

Sobre la percepción de precios, 40% de los encuestados considera que los autos eléctricos son más caros al comprar, pero que ese costo se amortiza con el ahorro en combustible y mantención, mientras 26% cree que el precio inicial es mucho más alto y que el ahorro posterior no compensa la diferencia, y otro 26% dice no tener información suficiente para comparar.

Incentivos económicos para acelerar la adopción

Los incentivos económicos aparecen como el principal factor capaz de acelerar la intención de compra. La posibilidad de cargar el auto gratis en el trabajo o en centros comerciales motivaría a comprar un eléctrico a 84% de los encuestados, seguida por una rebaja importante en el precio mediante subsidio del Estado, con 83%, y una mayor disponibilidad de cargadores públicos rápidos en todo el país, con 82%.

En cuanto al rol que debería jugar el Estado en este proceso, 63% de los encuestados considera que el Gobierno, a través de políticas públicas, incentivos fiscales y normativa, debería tener el mayor rol en impulsar la electromovilidad en Chile, muy por sobre las empresas automotrices y del sector privado, mencionadas por 18%.

Un 88% de los encuestados está de acuerdo en que el Estado debería invertir más en infraestructura de carga pública en todo el país, no solo en Santiago.

Diferencias regionales

El estudio también evidenció diferencias regionales relevantes en torno al avance de la electromovilidad.

Mientras que un 55% de los encuestados en la Región Metropolitana considera que su región tiene las condiciones necesarias para desarrollar la electromovilidad, esa cifra baja a 16% en Valparaíso, lo que refleja una percepción de avance desigual entre Santiago y el resto de las regiones del país.