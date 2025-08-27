Brote de gripe aviar en Argentina: ¿El pollo podría subir de precio para las Fiestas Patrias?

Las carnes que provienen del país trasandino representan cerca del 8% de las toneladas que se importan, según cifras del Servicio Agrícola Ganadero (SAG).

Esta semana, el Servicio Agrícola Ganadero (SAG) suspendió temporalmente todas las importaciones avícolas desde Argentina tras la detección en un local comercial de Buenos Aires de un brote de gripe aviar altamente patógena.

Esta decisión considera suspender la certificación para exportación a Chile de carne de aves de corral fresca, enfriada o congelada, huevos con cáscara para consumo humano y productos cárnicos procesados de aves frescos o que contengan carne de ave fresca.

La situación ocurre previo a la celebración de Fiestas Patrias, donde generalmente la población consume en mayor medida distintos tipos de carne. En ese marco, surge la interrogante sobre si aumentará el valor del pollo para el 18 de septiembre.

Cabe destacar que las principales importaciones de carne de ave llegan desde Brasil. Si bien durante un tiempo se suspendió el ingreso de productos avícolas debido a un brote de gripe aviar, el SAG informó que este fue contenido y que se levantaron las restricciones.

De acuerdo al Servicio, las carnes que llegan desde Argentina representan aproximadamente el 8% de las toneladas que se importan.

En esa línea, el académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Los Andes, Nicolás Román, afirmó que “el impacto de no permitir importaciones desde Argentina producto de la gripe aviar se hará sentir, pero de manera atenuada, dada la participación de las carnes de ave provenientes de Argentina respecto del total de importaciones de carnes de ave”.