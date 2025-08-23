Tras superación de brote de gripe aviar: Chile retomará ingreso de productos avícolas desde Brasil

A comienzos de agosto, el Servicio Agrícola Ganadero (SAG) envió a tierras brasileñas una misión de profesionales pecuarios para verificar en terreno las medidas adoptadas por el Ministerio de Agricultura y Pecuaria (MAPA) de Brasil en relación con la enfermedad.

El Gobierno informó que se retomará el ingreso de productos avícolas desde Brasil luego de superarse el brote de gripe aviar.

La medida, que fue adoptada por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), se confirmó tras el envío de una misión de profesionales pecuarios a tierras brasileñas, con el objetivo de “verificar en terreno las medidas adoptadas por el Ministerio de Agricultura y Pecuaria (MAPA) de ese país”, en relación con la enfermedad.

La misión viajó el 4 de agosto para “verificar en terreno las medidas adoptadas por el MAPA” y el informe “resultó clave para levantar la restricción al ingreso a Chile de productos avícolas”.

“Tras la publicación del reconocimiento de Brasil como país libre de influenza aviar altamente patógena (IIAP) en el Diario Oficial, se han retomado las importaciones de productos avícolas provenientes” de Brasil, indicó el SAG.

El brote se registró en un centro de aves comerciales en el municipio de Montenegro, en el estado de Rio Grande do Soul, que obligó al cierre del mercado desde el pasado 16 de mayo.

Dicho mercado incluye la certificación de exportaciones con destino a Chile de “huevos fértiles y pollitos de un día (incluyendo codornices), huevos fértiles SPF, aves ornamentales o de recreación, carne de aves de corral (fresca, enfriada o congelada), cabezas y patas comestibles, huevos con cáscara para consumo y productos cárnicos procesados que contengan carne de ave fresca”.

Para avanzar en beneficio de la sanidad animal y el comercio seguro entre los dos países, “se priorizó el proceso de evaluación de 3 compartimentos para establecimientos brasileños que proveen genética avícola a productores/as chilenos/as, lo cual fue aprobado por el SAG luego de concluir favorablemente el análisis técnico de la información y verificar in situ el cumplimiento de las condiciones requeridas por las regulaciones nacionales”.

Y según lo comprometido por el Ministerio de Agricultura chileno, se dio inicio a un análisis de actividades para trabajar en un “proceso recíproco de zonificación sanitaria entre Brasil y Chile para influenza aviar altamente patógena”.

La ministra de la cartera, Ignacia Fernández, calificó la situación como una buena noticia, y señaló que hubo un “sobresaliente desempeño de parte del SAG, ya que su rápida reacción y buena comunicación con las instituciones homólogas de Brasil, permitieron la reapertura de un mercado que especialmente significativo para el consumo de productos avícolas en territorio nacional”.