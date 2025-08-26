Briones arremete contra propuesta de reducción de gasto fiscal de Kast y advierte que es “vender humo”

El exministro de Hacienda del segundo gobierno de Sebastián Piñera además recalcó que "la forma de enmendar el crecimiento y el rumbo no cae de Marte".

El exministro de Hacienda, Ignacio Briones, se refirió a la propuesta presidencial del candidato José Antonio Kast (Republicanos) en materia de reducción del gasto fiscal.

Esto, en medio del intercambio que tuvo en un debate con Jorge Quiroz -principal asesor económico de Kast- durante un seminario el pasado lunes.

Dichas observaciones se producen a propósito de la propuesta de Matthei, que apunta a recortar US$ 8 mil millones durante cuatro años, en comparación con Kast que apunta a reducir US$ 6 mil millones en 18 meses.

En conversación con Radio Infinita, Briones apuntó a que “yo lo que le pregunté a Jorge Quiroz ayer, le dije: bueno, muéstrame cómo va a ser ese ajuste, y qué es lo que va a recortar, porque el ajuste que nosotros estamos planteando es exigente, pero se puede hacer”.

En esa misma línea, recalcó que “ellos dicen que lo van a hacer por la vía administrativa. Por favor, pido que me expliquen cómo. Eso es vender humo en esa materia”.

“Supongamos que tú eres mago y eres capaz de cerrar 400 programas. Te lo encargo, porque cuando quieres cerrar uno de esos chicos, tienes la oposición no solo de los de al frente, sino de los tuyos. Pero eres mago, los cerraste. Supongamos además que eres capaz de despedir a todas las personas de esos programas. Otra magia. ¿Cuánta plata te ahorras cerrando esos 400 programas chicos (mal evaluados) del total de 700. Un poquito más de US$ 600 millones”, planteó.

En materia económica, Briones además sostuvo que “la forma de enmendar el crecimiento y el rumbo no cae de Marte, sino que requiere trabajo duro, un plan, equipo y, sobre todo, juego de piernas para asegurar gobernabilidad, que permita aprobar las reformas estructurales”.