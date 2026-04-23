Bloomberg advierte sobre plan económico de Kast: Apunta que amenazaría el ajuste fiscal por “factor de riesgo” asociado al crecimiento

El sitio estadounidense especializado apuntó a que "excluyendo cualquier crecimiento económico que pudiera derivarse de las medidas, el efecto neto en las finanzas públicas sería aún peor, con déficits previstos hasta el vigésimo quinto año tras la implementación".

Tras la reciente presentación en el Congreso del Plan de Reconstrucción Nacional impulsado por el Presidente José Antonio Kast, el debate sobre la sostenibilidad de su financiamiento ha escalado a la esfera internacional.

En este contexto, el medio especialziado estadounidense Bloomberg publicó un análisis donde advierte sobre el impacto que la medida tendría en las arcas fiscales de Chile a mediano y largo plazo.

Dicho análisis se sustenta en el informe técnico de la Dirección de Presupuestos (Dipres), documento que acompaña el proyecto de ley y que detalla las proyecciones de ingresos y gastos.

Al respecto, Bloomberg apunta que “el impacto neto de estas medidas sobre los ingresos del gobierno será negativo durante al menos cinco años tras su entrada en vigor, incluso si impulsan el crecimiento, según el informe de 45 páginas”.

“La reducción de los ingresos alcanzaría los 1,6 billones de pesos (US$1.800 millones) en 2028, calculada a partir de las estimaciones del Ministerio de Hacienda de que las medidas elevarían el producto interno bruto en un 8,2% a lo largo de 10 años”, añadieron.

A este diagnóstico se suma la visión de Felipe Hernández, economista de Bloomberg Economics, quien señaló que “la reforma por sí sola no ayuda al ajuste fiscal, por lo menos no durante el gobierno de Kast, y por el contrario, añade un factor de riesgo, en caso de que el crecimiento no responda“.

En esa misma línea, se indicó que “el ajuste fiscal en realidad vendrá del recorte de gastos que anunció el gobierno hace unas semanas. Lo que en realidad se haga efectivo de ese recorte, será definitivo para el futuro de las cuentas fiscales“.

Finalmente, el artículo pone de relieve la fragilidad del escenario sin el efecto dinámico de la reforma: “Excluyendo cualquier crecimiento económico que pudiera derivarse de las medidas, el efecto neto en las finanzas públicas sería aún peor, con déficits previstos hasta el vigésimo quinto año tras la implementación. En 2026, las medidas darían lugar a una reducción de los ingresos de 838.000 millones de pesos, que ascendería a 2,8 billones en 2050″.

“El informe llega en un momento de debilitamiento, no de fortalecimiento, del crecimiento. La economía se contrajo un 0,3% interanual en febrero, mientras que la producción de cobre, la principal exportación del país, cayó a su nivel más bajo en casi nueve años. Y eso fue antes de la guerra en Irán, que podría frenar aún más la actividad”, sentenció el texto.