Bank of America recomienda comprar bonos de WOM y destaca su potencial en telecomunicaciones

La prestigiosa institución financiera considera que la compañía chilena se ha consolidado como un competidor ágil y atractivo en el mercado. Asegura que el precio de sus bonos no refleja sus niveles de endeudamiento ni sus perspectivas de crecimiento y aconseja comprar la emisión de bonos con vencimiento en 2031.

Bank of America publicó este viernes un informe en el que evalúa la situación de WOM y sus perspectivas en el mercado de telecomunicaciones chileno. La prestigiosa institución financiera sostiene que la empresa se ha consolidado como un actor dinámico dentro de un escenario altamente competitivo y en proceso de consolidación.

De acuerdo con el análisis, los resultados del primer semestre de 2025 refuerzan la visión de WOM como un operador con capacidad de adaptación y con fundamentos que la diferencian de sus competidores. La entidad advierte que los ingresos promedio por usuario (ARPU) han comenzado a recuperarse, lo que respalda una trayectoria de crecimiento sostenible.

En su recomendación, Bank of America asigna una calificación de Overweight (comprar) a los bonos de WOM con vencimiento en 2031. Según el documento, esta visión se basa en la solidez operativa y financiera de la empresa, además de las eventuales oportunidades derivadas de la consolidación de la industria de telecomunicaciones en Chile.

“Los bonos WOMMOB 2031 ofrecen valor atractivo frente a comparables en LatAm”, señala el reporte, agregando que las valoraciones actuales del bono “no reflejan adecuadamente su bajo nivel de apalancamiento, sus perspectivas de crecimiento y los posibles catalizadores, lo que fundamenta nuestra recomendación”. A juicio de la entidad, este desfase representa una oportunidad para inversionistas interesados en crédito corporativo.

El análisis también pone de relieve que WOM ha logrado estabilizar sus márgenes y mantener un nivel de liquidez que le permite enfrentar compromisos de corto plazo, a la vez que avanza en opciones de financiamiento adicionales y en la gestión de activos estratégicos como su infraestructura de torres.

Bank of America estima que la compañía puede capitalizar un escenario favorable en caso de que se concreten procesos de fusiones o adquisiciones en el sector. En ese contexto, WOM aparece en condiciones de beneficiarse gracias a su estructura de costos ajustada y a su estrategia de expansión controlada.

Al mismo tiempo, la institución financiera advierte que, si bien existen riesgos asociados a la competencia y a las regulaciones del mercado, la combinación de liquidez, baja deuda y crecimiento en ingresos por usuario refuerza la tesis de inversión en los bonos de WOM.

El informe concluye que la empresa, tras reestructurar su operación y emergiendo con una estructura desapalancada y bien capitalizada, está preparada para crecer y consolidar un rol de liderazgo en el mercado chileno de telecomunicaciones.