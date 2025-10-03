Bank of America recomienda comprar bonos de WOM y destaca su potencial en telecomunicaciones

Estudio alerta alza del cáncer en menores de 50 años: ¿A qué factores podría deberse?
En Entrevistas CNN, Fernán Gómez, académico del Centro de Oncología de Precisión de la Universidad Mayor, conversó sobre esta preocupante alza.
La prestigiosa institución financiera considera que la compañía chilena se ha consolidado como un competidor ágil y atractivo en el mercado. Asegura que el precio de sus bonos no refleja sus niveles de endeudamiento ni sus perspectivas de crecimiento y aconseja comprar la emisión de bonos con vencimiento en 2031.
Bank of America publicó este viernes un informe en el que evalúa la situación de WOM y sus perspectivas en el mercado de telecomunicaciones chileno. La prestigiosa institución financiera sostiene que la empresa se ha consolidado como un actor dinámico dentro de un escenario altamente competitivo y en proceso de consolidación.
De acuerdo con el análisis, los resultados del primer semestre de 2025 refuerzan la visión de WOM como un operador con capacidad de adaptación y con fundamentos que la diferencian de sus competidores. La entidad advierte que los ingresos promedio por usuario (ARPU) han comenzado a recuperarse, lo que respalda una trayectoria de crecimiento sostenible.
En su recomendación, Bank of America asigna una calificación de Overweight (comprar) a los bonos de WOM con vencimiento en 2031. Según el documento, esta visión se basa en la solidez operativa y financiera de la empresa, además de las eventuales oportunidades derivadas de la consolidación de la industria de telecomunicaciones en Chile.
“Los bonos WOMMOB 2031 ofrecen valor atractivo frente a comparables en LatAm”, señala el reporte, agregando que las valoraciones actuales del bono “no reflejan adecuadamente su bajo nivel de apalancamiento, sus perspectivas de crecimiento y los posibles catalizadores, lo que fundamenta nuestra recomendación”. A juicio de la entidad, este desfase representa una oportunidad para inversionistas interesados en crédito corporativo.
El análisis también pone de relieve que WOM ha logrado estabilizar sus márgenes y mantener un nivel de liquidez que le permite enfrentar compromisos de corto plazo, a la vez que avanza en opciones de financiamiento adicionales y en la gestión de activos estratégicos como su infraestructura de torres.
Bank of America estima que la compañía puede capitalizar un escenario favorable en caso de que se concreten procesos de fusiones o adquisiciones en el sector. En ese contexto, WOM aparece en condiciones de beneficiarse gracias a su estructura de costos ajustada y a su estrategia de expansión controlada.
Al mismo tiempo, la institución financiera advierte que, si bien existen riesgos asociados a la competencia y a las regulaciones del mercado, la combinación de liquidez, baja deuda y crecimiento en ingresos por usuario refuerza la tesis de inversión en los bonos de WOM.
El informe concluye que la empresa, tras reestructurar su operación y emergiendo con una estructura desapalancada y bien capitalizada, está preparada para crecer y consolidar un rol de liderazgo en el mercado chileno de telecomunicaciones.
En Entrevistas CNN, Fernán Gómez, académico del Centro de Oncología de Precisión de la Universidad Mayor, conversó sobre esta preocupante alza.