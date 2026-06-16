Banco Central mantiene la tasa de interés en 4,5% y advierte que el balance de riesgos para la inflación se ha ido equilibrando

En su Reunión de Política Monetaria de junio, el Consejo del Banco Central acordó mantener la tasa de interés de política monetaria en 4,5%.

En el ámbito externo, el Banco Central señaló que el conflicto en Medio Oriente se mantiene como el principal foco de atención. El alza del precio del petróleo ha afectado tanto la inflación efectiva como las expectativas de inflación en diversas economías, en un contexto donde la actividad global ha permanecido resiliente.

Otros bancos centrales ya han comenzado a subir sus tasas

Frente a este escenario, los bancos centrales han mantenido un mensaje de cautela y algunos, como el Banco Central Europeo y el Banco de Japón, ya han comenzado a concretar aumentos en sus tasas rectoras.

El instituto emisor destacó que en los últimos días el precio del petróleo cayó a valores algo por debajo de los US$ 80 el barril (promedio WTI-Brent), tras el anuncio de la firma de un nuevo acuerdo de cese al fuego entre Estados Unidos e Irán.

Los mercados financieros, incluido el chileno, reaccionaron positivamente a esta noticia, con alzas bursátiles y una depreciación global del dólar. Con todo, el Banco Central advirtió que el desarrollo del conflicto se ha caracterizado por constantes vaivenes en torno a un acuerdo de paz, por lo que es necesario seguir observando el curso de los acontecimientos. El precio del cobre, por su parte, continúa por sobre los US$ 6 la libra.

La actividad se contrajo en el primer trimestre, por debajo del IPoM de marzo

En el plano local, el Banco Central reportó que la actividad se contrajo en el primer trimestre del año, un resultado por debajo de lo esperado en el IPoM de marzo, explicado en gran parte por el magro desempeño de los rubros vinculados a recursos naturales.

Las expectativas de inflación a dos años plazo se ubican en 3% según la Encuesta de Expectativas Económicas (EEE) y en 3,1% según la Encuesta de Operadores Financieros (EOF).

El Consejo estimó que el balance de riesgos para la inflación se ha ido equilibrando, aunque reconoció que el escenario macroeconómico sigue sujeto a un grado de incertidumbre mayor al habitual, en la medida en que el conflicto en Medio Oriente no se ha resuelto definitivamente y la oferta mundial de petróleo no se ha normalizado.

De este modo, el Banco Central reafirmó que la evolución futura de la TPM irá evaluándose reunión a reunión en función del desarrollo de los acontecimientos, y que tomará las decisiones necesarias para que la inflación proyectada se ubique en 3% en un horizonte de dos años.