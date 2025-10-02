Tras aumento de precio por pago de IVA: SII revela cuál es la plataforma de comercio rápido que más vende en Chile

El organismo además explicó que el objetivo de la medida es garantizar una competencia justa con el comercio local y asegurar que el Estado cuente con herramientas eficaces para recaudar los impuestos correspondientes.

El Servicio de Impuestos Internos (SII) reveló este jueves cuál es la plataforma de ecommerce que más vende en Chile.

Esto, a propósito del aumento en todas las compras realizadas en comercios electrónicos extranjeros por montos inferiores a US$41 debido a la imposición del IVA.

El anuncio se enmarca dentro de la implementación de la Ley de Cumplimiento Tributario, cuyo objetivo es fortalecer la recaudación fiscal y adecuar el sistema tributario al crecimiento acelerado del comercio electrónico internacional.

El objetivo, según indicó el organismo, es garantizar una competencia justa con el comercio local y asegurar que el Estado cuente con herramientas eficaces para recaudar los impuestos correspondientes.

Plataformas extranjeras deberán recaudar el impuesto

Según explicó el SII, la responsabilidad de recaudar y declarar el IVA recaerá directamente en las plataformas digitales internacionales donde se realice la compra, siempre y cuando estén registradas ante el organismo tributario chileno.

Plataformas como AliExpress, Amazon, Shein y Temu ya forman parte del registro del SII y están habilitadas para aplicar el impuesto automáticamente al momento de la transacción.

Estas cuatro, de hecho, concentran aproximadamente el 90% de las ventas digitales internacionales a Chile, según cifras oficiales.

En los casos en que la tienda online no esté registrada, el consumidor deberá asumir el pago del IVA al momento del ingreso del producto al país, lo que implicará gestionar el trámite ante Aduanas, con posibles demoras en la entrega.

Además, el SII reiteró que las compras de hasta US$500 seguirán exentas de aranceles aduaneros, aunque el IVA será obligatorio.

Por sobre ese monto, se aplicará un arancel del 6%, adicional al impuesto al valor agregado.

Comercio transfronterizo en cifras: AliExpress arrasa

Junto con el anuncio, el SII reveló nuevas cifras sobre el comercio digital internacional.

Entre enero de 2023 y junio de 2024, se registraron más de 23 millones de transacciones desde Chile hacia 333 comercios electrónicos extranjeros, totalizando más de US$642 millones en ventas.

AliExpress, la plataforma china del grupo Alibaba, lidera ampliamente el mercado chileno, con 18 millones de transacciones por un valor superior a US$343 millones.

Le siguen Amazon, con poco más de US$69 millones en ventas, y eBay, con US$47 millones.

El crecimiento del e-commerce transfronterizo ha sido tan explosivo que, solo en 2024, más de 50 millones de paquetes con valores bajo los US$41 ingresaron al país, representando el 93% de todos los envíos internacionales. En lo que va de 2025, la cifra se mantiene cercana al 90%.