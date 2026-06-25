Bono Extraordinario de Apoyo a la Niñez: ¿Quiénes podrían acceder a los $30 mil?

El Gobierno dio a conocer que ingresó el proyecto de ley que entrega el Bono Extraordinario de Apoyo a la Niñez, beneficio estatal dirigido a familias que son parte del 80% más vulnerable de acuerdo al Registro Social de Hogares (RSH).

La iniciativa entrega de manera automática $30.000 por cada causante, de acuerdo a los registros del Estado. No es necesario aplicar a una selección.

Bono Extraordinario de Apoyo a la Niñez: ¿Cómo funciona?

Desde el Ejecutivo explicaron que la iniciativa está sujeta a ser aprobada en el Congreso.

Entre los requisitos para que un niño o niña sea beneficiario del bono se encuentran:

Todo niño que tiene entre 0 y 13 años, inclusive, al 1 de junio de 2026.

Pertenecer al 80% de los hogares más vulnerables del país. El nivel socioeconómico se verificará mediante el Registro Social de Hogares.

En los hogares que tengan dos menores de edad que cumplan con lo solicitado, se recibirá un pago total de $60.000.

El beneficio se entregará en una sola cuota y cada familia tendrá un plazo de máximo 9 meses para cobrar el dinero, que comenzará a contar desde la fecha de emisión del pago.

¿Quién puede cobrar el dinero del Bono de Apoyo a la Niñez?

La iniciativa propone un orden de preferencia que determinará qué adulto recibirá el depósito. Es decir, prioriza a las personas que ya cobran otros beneficios estatales por el niño o niña.