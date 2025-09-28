AliExpress, Shein y Amazon deberán pagar IVA en Chile desde el 25 de octubre: ¿Cómo afecta a consumidores y empresas locales?

La medida, parte de la Ley de Cumplimiento Tributario 2024, busca frenar la evasión fiscal, equilibrar la competencia entre el comercio digital y local, y modernizar la cadena logística.

A partir del 25 de octubre, las plataformas extranjeras de comercio electrónico como AliExpress, Shein y Amazon estarán obligadas a aplicar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 19% en todas las compras enviadas a Chile, cuyo valor no supere los US$500.

La medida elimina la histórica exención tributaria para productos importados con un valor inferior a US$41 y forma parte de la nueva Ley de Cumplimiento Tributario 2024.

La modificación busca reducir la evasión fiscal, mejorar la equidad en la competencia entre comercios internacionales y locales, y fortalecer la eficiencia de la cadena logística, según argumentan las autoridades.

Fin de la exención: Qué significa para los consumidores

Hasta ahora, muchos artículos adquiridos en plataformas internacionales ingresaban al país sin impuestos, lo que los hacía significativamente más económicos en comparación con productos similares ofrecidos por comerciantes chilenos.

Con la nueva normativa, ese beneficio desaparece. Por ejemplo, un producto que costaba US$30 ahora pasará a costar aproximadamente US$35,7 con el IVA incorporado directamente en el pago.

Entre enero de 2023 y junio de 2024, se registraron más de 23 millones de transacciones desde estas plataformas hacia Chile. De ellas, 18 millones fueron realizadas en AliExpress, un millón en Amazon y 650 mil en Shein.

Equidad tributaria y competencia justa

El principal argumento detrás de esta modificación es nivelar las condiciones para el comercio. Jorge Berríos, director del Diplomado en Finanzas de Unegocios FEN UCHILE, sostiene que esta exención generaba una distorsión tributaria que perjudicaba a los actores locales.

“Había muchos envíos pequeños que se fraccionaban deliberadamente para evitar el pago de impuestos, lo que causaba una pérdida para el fisco y una competencia desleal frente a las empresas nacionales que sí pagan IVA y aranceles”, explicó Berríos.

La medida se suma a otras decisiones similares tomadas en los últimos años, como la incorporación del IVA a servicios digitales como Netflix, Spotify y Microsoft Office, vigente desde 2020.

¿Qué efecto tendrá en las pymes?

Pese a la intención de beneficiar al comercio local, el impacto sobre las ventas de pequeñas y medianas empresas podría ser marginal.

De acuerdo con Berríos, el consumidor que utiliza estas plataformas suele buscar productos que no están disponibles en el mercado chileno.

“No veo un efecto real en las ventas locales. Muchos de los productos que se compran en Amazon o AliExpress simplemente no se encuentran en Chile, por lo que la demanda persistirá, aun con el impuesto”, señaló.

Donde sí podría haber un impacto positivo es en la cadena logística. Empresas de distribución, almacenamiento, transporte y servicios de última milla podrían verse fortalecidas frente al sostenido crecimiento del comercio transfronterizo.

Un ecosistema preparado para competir

Chile se encuentra bien posicionado para enfrentar este nuevo escenario. Con una alta bancarización, fuerte penetración de internet y plataformas locales consolidadas como Mercado Libre, Cornershop o Falabella, el país tiene las condiciones para competir en el ecosistema digital global.

“El punto no es si Chile puede competir, porque ya lo hace. El reto está en entender qué productos buscan los consumidores en el extranjero y cómo diferenciarlos desde la oferta local”, plantea Berríos.

Una medida alineada con el contexto internacional

Con esta nueva normativa, Chile sigue la línea de otras economías que han ajustado sus políticas fiscales frente al comercio electrónico global.

La Unión Europea, por ejemplo, eliminó en 2021 la exención para compras menores a 22 euros, y en Estados Unidos los impuestos estatales aplican hace años al e-commerce.