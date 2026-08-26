Aprueban megaproyecto de amoníaco verde por US$11.000 millones en Magallanes: La mayor inversión en la historia del SEIA

HNH Energy obtuvo luz verde para el desarrollo de su megaproyecto de US$11.000 millones en la región de Magallanes, convirtiéndose en la mayor inversión aprobada en la historia del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) desde su creación en 1992.

Este miércoles, la Comisión de Evaluación Ambiental (COEVA) de la región de Magallanes aprobó por unanimidad, con 12 votos a favor, el desarrollo del megaproyecto que busca producir amoníaco verde (NH3V) a partir de hidrógeno verde (H2V).

Para ello, la iniciativa contempla la construcción de una planta de procesos, una planta desaladora de agua de mar, un parque eólico de 194 aerogeneradores con una capacidad de 1,4 GW y un puerto multipropósito para almacenamiento y exportación.

Asimismo, se habilitarán dos campamentos para los trabajadores, con capacidad para alojar a 1.000 personas en uno y 3.000 en el otro.

La inversión tendrá una vida útil estimada de 50 años y generará alrededor de 7.000 empleos durante su construcción, operación y cierre en las comunas de Punta Arenas, Laguna Blanca y San Gregorio.

De acuerdo con la compañía, se proyecta que las obras comiencen en 2027, mientras que el inicio de la producción de amoníaco verde está fijado para la segunda mitad de 2030.

Cabe recordar que la iniciativa ingresó al SEIA en julio de 2024 y su proceso de evaluación ambiental se completó en 756 días, es decir, dos años y casi cuatro semanas. Dicho tiempo representa el 67% del promedio registrado en 2025 para este tipo de evaluaciones, según detalló el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).

Otro aspecto histórico es que la inversión duplica la de la anterior iniciativa más grande aprobada por el SEIA en 2016: el proyecto RT Sulfuros de la división Radomiro Tomic de Codelco, que contemplaba US$5.400 millones.

Con esto, el SEIA lleva 213 proyectos aprobados desde el 1 de enero hasta el 26 de agosto de este año, generando una inversión por un total de US $39.600 millones.