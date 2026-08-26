Anthropic avanza hacia una OPI que podría valorarla en hasta US$ 2 billones

Anthropic, la empresa detrás del asistente de inteligencia artificial Claude, inició formalmente el proceso para cotizar en bolsa mediante la presentación confidencial de un borrador del formulario S-1 ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), el 1 de junio de 2026.

La compañía aún no ha confirmado fecha oficial de salida, precio por acción, bolsa elegida ni el tamaño definitivo de la oferta, según un análisis elaborado por XTB.

La presentación confidencial no equivale a una aprobación ni garantiza que la operación se concrete durante este año. Anthropic todavía debe responder a las observaciones de la SEC, publicar el folleto, actualizar sus cuentas y completar la colocación entre inversionistas institucionales.

El mercado contempla como posibles ventanas de salida finales de septiembre u octubre de 2026, con Morgan Stanley y Goldman Sachs como coordinadores principales y JPMorgan participando en la preparación del proceso.

La valoración se multiplicó por 15 en 14 meses

La valoración de la compañía ha escalado con fuerza en poco más de un año. Pasó de US$ 61.500 millones en marzo de 2025 a US$ 183.000 millones en septiembre de ese año, US$ 380.000 millones en febrero de 2026 y US$ 965.000 millones en mayo, tras la Serie H de financiamiento, lo que representa un alza de más de 15 veces en 14 meses.

Algunas referencias secundarias sitúan el valor de la compañía cerca de US$ 1,5 billones, aunque con poca liquidez y una fuerte prima de escasez.

El ritmo anualizado de ingresos de Anthropic, que proyecta a doce meses el nivel de actividad más reciente, superó los US$ 65.000 millones al cierre de julio de 2026.

La cifra ha crecido de forma acelerada, desde cerca de US$ 87 millones a comienzos de 2024 hasta más de US$ 30.000 millones en abril de este año y US$ 47.000 millones en mayo, impulsada principalmente por Claude, Claude Code y la adopción de la plataforma por parte de empresas.

Esta métrica, sin embargo, no equivale a los ingresos efectivamente reconocidos por la compañía durante doce meses.

Ingresos reconocidos del primer semestre suman US$ 16.230 millones

Según la guía de XTB, Anthropic habría reconocido US$ 4.730 millones de ingresos en el primer trimestre de 2026 y más de US$ 11.500 millones preliminares en el segundo, lo que sitúa la suma del primer semestre por sobre los US$ 16.230 millones, una cifra muy por debajo del ritmo anualizado comunicado en julio.

La compañía comunicó más de 300.000 clientes corporativos, frente a menos de 1.000 hace dos años, y más de 1.000 clientes que gastan al menos un millón de dólares anualizado, según cifras de abril de 2026.

Ocho de las diez mayores compañías estadounidenses por facturación utilizan Claude, mientras Claude Code, el producto de programación asistida de la empresa, superó un ritmo anualizado de US$ 2.500 millones en febrero de este año, con las empresas aportando más de la mitad de esos ingresos.

La previsión compartida durante su última ronda de financiamiento apuntaba a US$ 559 millones de beneficio operativo para el segundo trimestre sobre US$ 10.900 millones de ingresos, un margen cercano a 5,1%, aunque el resultado operativo correspondiente a los ingresos preliminares de US$ 11.500 millones aún no ha sido confirmado.

La compañía mantiene además compromisos de infraestructura de gran escala, entre ellos acuerdos con Amazon Web Services por más de US$ 100.000 millones a diez años y acceso a varios gigavatios de capacidad computacional con Amazon, Google y Broadcom.

Se suman US$ 30.000 millones de capacidad de Microsoft Azure dentro de una asociación con Microsoft y NVIDIA, además de acuerdos con SpaceX y AMD por más de 300 megawatts y 220.000 unidades de procesamiento gráfico.

Una valoración de US$ 2 billones exigiría US$ 100.000 millones en ingresos anualizados

Según las estimaciones del estudio, una valoración cercana a los US$ 965.000 millones exigiría que Anthropic mantenga un crecimiento elevado y mejore sus márgenes.

Mientras que una valoración cercana a los US$ 2 billones requeriría que la compañía se acerque a un ritmo anualizado de ingresos próximo a los US$ 100.000 millones y demuestre que ese crecimiento se traduce en rentabilidad.

Algunos banqueros han planteado una captación de capital superior a los US$ 60.000 millones en la operación.

Entre los principales riesgos de la operación, XTB identificó una eventual desaceleración de ingresos o márgenes débiles que compriman los múltiplos de valoración, y la diferencia entre el ritmo anualizado y los ingresos efectivamente reconocidos.

A eso, se suman los altos costos de cómputo asociados a chips y centros de datos, la dependencia de socios tecnológicos como Amazon, Google y Microsoft, y la presión competitiva de otras compañías de inteligencia artificial como OpenAI, Google, Meta y xAI, entre otras.