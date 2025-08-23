Negocios travel sale

Anuncian fechas para el Travel Sale 2025: Habrá descuentos de hasta 55% a diferentes destinos turísticos

Por CNN Chile

23.08.2025 / 17:30

El evento de ofertas online estará disponible durante tres días.

Travel Sale anunció sus fechas para la segunda versión de este 2025, de cara a las vacaciones de verano o una escapada de fin de semana largo.

El evento de ofertas online se realizará el lunes 25, martes 26 y miércoles 27 de agosto y tendrá descuentos de hasta un 55%.

Es organizada por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) en conjunto con la Asociación Chilena de Empresas de Turismo (Achet) y la Federación de Empresas de Turismo de Chile (Fedetur) y su objetivo es “fomentar el desarrollo de la industria y otorgar alternativas atractivas para viajes nacionales e internacionales”.

En esta oportunidad, participarán aerolíneas, agencias turísticas, empresas de servicios, alojamientos, servicios de rent a car, seguros de viajes, marcas de maletas y mochilas. Todas ellas tendrán promociones especiales que estarán disponibles en el sitio web de Travel Sale.

En detalle, serán 35 marcas que ofrecerán rebajas en pasajes, seguros de viaje, accesorios y seguros de viajes, estadías y más.

Travel Sale: Los destinos más buscados

Según la CCS, entre los principales intereses de los chilenos están el Caribe y Europa, además de Río de Janeiro.

En este Travel Sale también habrá ofertas para visitar Tokio (Japón), Bangkok (Tailandia) y Sydney (Australia).

Respecto a las fechas, Travel Sale “ofrecerá descuentos entre un 20% y un 55% para la temporada baja en Chile, los feriados de Fiestas Patrias y fines de octubre y las vacaciones de verano, permitiendo que más personas accedan a ofertas exclusivas para sus próximos viajes”.

“La gran campaña digital de ofertas turísticas de nuestro país, conocida como Travel Sale, continúa expandiéndose con la incorporación de más compañías y propuestas de viaje para los turistas, registrando un crecimiento sostenido de visitantes anualmente en su plataforma oficial”, comentó la presidenta de la CCS, María Teresa Vial.

