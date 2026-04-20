Amazon aumentará en US$ 5.000 millones su inversión en Anthropic y proyecta más de US$20.000 millones en el futuro

La multinacional tecnológica estadounidense anunció que inyectará US$ 5.000 millones a la empresa desarrolladora de Claude. Este monto se suma a los US$ 8.000 millones que ya había invertido anteriormente y para el futuro esperan destinar más de US$ 20.000 millones.

Este lunes, la gigante Amazon anunció la expansión de su colaboración estratégica con Anthropic, una de las empresas líderes en inteligencia artificial y creadora de Claude.

En concreto, la compañía anunció que invertirá US$ 5.000 millones adicionales en Anthropic y proyecta invertir hasta 20.000 millones de dólares más en el futuro. Este monto se suma a los US$ 8.000 millones que Amazon ya había inyectado previamente en la empresa desarrolladora de Claude.

Como parte de la alianza, Anthropic se comprometió a gastar más de US$ 100.000 millones durante los próximos 10 años en infraestructura de Amazon Web Services (AWS). Esto incluye el uso de los microchips personalizados de Amazon, llamados Trainium y Graviton, para entrenar a sus modelos de inteligencia artificial.

Asimismo, Anthropic asegurará hasta cinco gigavatios de capacidad de energía para entrenar sus modelos avanzados.

Por otra parte, ambas empresas lanzaron el “Proyecto Rainier“, uno de los clústeres de computación de IA más grandes del mundo, que utiliza casi medio millón de chips Trainium2.

El acuerdo hace que la plataforma nativa de Claude, esté disponible directamente desde las cuentas corporativas de AWS, facilitando el trabajo para los más de 100.000 clientes, como Lyft y Pfizer, que ya utilizan estos modelos. De esta manera, Anthropic mantendrá a AWS como su principal proveedor de nube para sus cargas de trabajo críticas.