Alza de la bencina: Expertos advierten que precios podrían subir hasta $45 por litro a fines de marzo

Según los expertos, el alza de precios de esta semana se produjo antes de que estallara el conflicto en Medio Oriente. Sin embargo, el analista de mercados de Capitaria, Diego Montalbetti, anticipó que el precio de los combustibles podría subir hasta $45 por litro.

La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) anunció el alza del precio del combustible hasta los $20 por litro. Expertos advierten que el aumento del precio podría ser mayor si el conflicto armado en Irán continúa, pero aclararon que los resultados serían visibles a fines de marzo.

El alza de la bencina responde principalmente al conflicto armado en Medio Oriente, que provoca un menor tránsito en el estrecho de Ormuz, vía por la que se traslada el 20% del petróleo y gas mundial. Ante la amenaza de escasez del producto, se elevaron los precios del combustible.

Sin embargo, según la experta del Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales (Clapes UC), Francisca Cuadros, el alza de esta semana se produjo antes de que estallara la guerra entre Estados Unidos e Israel en contra de Irán.

“En las semanas previas al conflicto, ya había habido negociaciones entre Irán y Estados Unidos sobre el argumento nuclear y eso ya se veía reflejado en los mercados sobre una posible guerra o inicio de ataque desde Estados Unidos, lo que presionó el precio del petróleo las semanas pasadas”, explicó.

Expertos proyectan que el precio del combustible podría subir hasta los $45 pesos por litro

El informe Proyecciones de Precios Mayoristas de los Combustibles de Clapes UC reveló que, de mantenerse el conflicto en Medio Oriente, “se proyecta un nuevo aumento en los precios mayoristas de combustibles” en el ajuste del 26 de marzo.

Por su parte, el economista senior del OCEC de la Universidad Diego Portales, Juan Ortiz, señaló que, en caso de que los precios del combustible se vean golpeados gravemente por el enfrentamiento en Irán, el Mepco (Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles) intervendrá para “suavizar el alza” a finales de marzo.

“Esperaríamos en ese escenario un incremento en torno a $27 o $28 pesos por litro en el caso de las gasolinas; en el caso del diésel, aumentos en torno a $21 por litro aproximadamente”, precisó.

El analista de mercados de Capitaria, Diego Montalbetti, advirtió que, en el peor pronóstico, “las predicciones más pesimistas sitúan el crudo entre los 100 y 120 dólares; para Chile, esto se traduce en una presión doble, ya que el dólar tiende a actuar también como un activo refugio. Se estima que las alzas podrían acumular cerca de $45 por litro antes de que termine el mes”.