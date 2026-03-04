Precio de los combustible: Marzo parte con alza en bencinas de 93 y 97 octanos, según ENAP

Cambio de hora en Chile ya tiene fecha oficial: ¿Se adelantan o atrasan los relojes?
El fin de esta medida es privilegiar la luz natural en las mañanas durante los meses fríos. Revisa los detalles.
En medio del conflicto en Medio Oriente, la empresa estatal reportó alzas en los precios de los combustibles para esta semana.
Este miércoles, la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) publicó un nuevo reporte sobre las variaciones en los precios de los combustibles, en medio del conflicto en Medio Oriente que se desencadenó tras el ataque de Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero.
Durante la primera semana de marzo, los consumidores podrán notar alzas significativas en el precio de los combustibles, de acuerdo con el siguiente detalle:
Cabe recordar que ENAP no regula ni fija los precios de los combustibles en el país. Su función es exclusivamente informativa, según lo establecido por el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO).
El fin de esta medida es privilegiar la luz natural en las mañanas durante los meses fríos. Revisa los detalles.