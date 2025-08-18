Zelensky se reunirá con Trump en la Casa Blanca tras encuentro del mandatario estadounidense con Putin

El mandatario estadounidense planea organizar una reunión trilateral con los presidentes ruso y ucraniano para este viernes, suponiendo que su cita de este lunes con Zelensky tenga buenos resultados.

(CNN) – El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ya aterrizó en Washington para reunirse este lunes con Donald Trump e importantes líderes europeos en la Casa Blanca.

Trump anticipó el mensaje que transmitirá: Zelensky debe aceptar algunas de las condiciones de Rusia, incluyendo que Ucrania ceda Crimea y se comprometa a no unirse nunca a la OTAN, para que la guerra termine.

Esta vez estará acompañado por varios líderes europeos, motivados tras la cumbre de Trump con el presidente ruso, Vladímir Putin.

Cabe recordar que el último encuentro de Trump en la Oficina Oval con Zelensky, en febrero, derivó en una acalorada discusión, cuando el mandatario estadounidense le dijo al líder ucraniano: “Haz un acuerdo o nos retiramos”.

Qué se puede esperar de la reunión entre Trump y Zelensky

La semana pasada, el presidente de Rusia expuso sus demandas de “intercambios de territorio” con Ucrania durante su cumbre con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Alaska, incluyendo su insistencia en que Ucrania ceda la región oriental del Donbás, según funcionarios europeos.

Rusia también exigió que Ucrania entregue Crimea, que Rusia anexó ilegalmente en 2014, y que acepte no unirse nunca a la OTAN.

A cambio, Putin dijo que estaría dispuesto a congelar las líneas del frente actual en el resto de Ucrania, según señaló Trump a los líderes europeos.

Mientras tanto, el presidente de Ucrania ha seguido presionando por garantías de seguridad que aseguren que cualquier acuerdo de paz alcanzado sea “duradero”, y ha reiterado que las “fronteras de Ucrania no deben cambiarse por la fuerza”.

Putin aprobó permitir “robustas” garantías de seguridad como parte de un eventual acuerdo de paz, incluyendo una disposición que prevé la defensa colectiva de Ucrania por parte de Estados Unidos y Europa en caso de que Rusia intente otra invasión, según el enviado especial de la administración Trump, Steve Witkoff.

“Hemos acordado garantías de seguridad robustas que describiría como un cambio de juego”, dijo Witkoff a CNN el domingo, y agregó que el Kremlin también se comprometió a la “consagración legislativa” de una promesa de no invadir Ucrania ni otro país europeo. Ninguna de estas disposiciones ha sido mencionada en los informes rusos sobre la cumbre de Alaska.

Los aliados europeos de Ucrania han dicho que están listos para desplegar una “fuerza de tranquilidad” en Ucrania una vez que cesen los combates, lo que podría formar parte de esas garantías sobre el terreno.

¿Cuáles son los próximos pasos?

Trump comentó a los líderes europeos que quiere organizar una reunión trilateral con sus homólogos ruso y ucraniano para este viernes, suponiendo que su reunión de este lunes con Zelensky salga bien.

El mandatario de Ucrania ha insistido en que un acuerdo de paz solo puede alcanzarse mediante negociaciones directas entre Moscú y Kyiv a nivel de liderazgo.