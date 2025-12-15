Ucrania admite concesiones en un eventual acuerdo de paz con Rusia y exige garantías de seguridad vinculantes

El presidente de Ucrania afirmó que un plan para terminar la guerra con Rusia requerirá compromisos difíciles, pero recalcó que cualquier acuerdo debe impedir nuevas agresiones y contar con respaldo de Estados Unidos y Europa.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, sostuvo que un eventual acuerdo de paz con Rusia implicará “muchos compromisos” y que no existe un plan capaz de satisfacer plenamente a todas las partes involucradas en el conflicto.

De acuerdo a lo informado por la CNN, las declaraciones se realizaron antes de una serie de reuniones en Berlín con autoridades de Estados Unidos y de países europeos, en el marco de los esfuerzos diplomáticos para avanzar hacia el fin de la guerra iniciada en 2022.

Un acuerdo eficaz y no solo declarativo

Zelensky enfatizó que cualquier plan de paz debe tener efectos concretos y no limitarse a un documento simbólico. “Lo más importante es que el plan no sea solo un pedazo de papel, sino un paso importante hacia el fin de la guerra”, afirmó.

Según el mandatario, el objetivo central es evitar que Rusia pueda iniciar una nueva ofensiva contra Ucrania una vez alcanzado un acuerdo.

El presidente ucraniano planteó que las garantías de seguridad otorgadas por Estados Unidos, Europa y otros socios internacionales son esenciales, especialmente ante la falta de consenso para una incorporación inmediata de Ucrania a la OTAN.

Estas garantías, explicó, deberían ser bilaterales, jurídicamente vinculantes y contar con respaldo explícito del Congreso estadounidense, cumpliendo un rol similar al Artículo 5 de la alianza atlántica.

Los puntos aún en disputa

Zelensky reconoció que persisten desacuerdos relevantes en la negociación, entre ellos aspectos territoriales, el tamaño futuro de las Fuerzas Armadas ucranianas y los recursos necesarios para la reconstrucción del país.

Definición de las fronteras y control territorial.

Dimensión y capacidades del Ejército ucraniano.

Fondos internacionales para la reconstrucción.

En relación con un eventual alto el fuego, señaló que la opción más justa sería congelar las actuales líneas del frente, aunque advirtió que Moscú exige la retirada de tropas ucranianas del Donbás, incluso desde zonas bajo control de Kyiv.

Finalmente, confirmó que mantiene un diálogo indirecto con Rusia a través de Estados Unidos y sostuvo que una mayor presión internacional podría forzar a Moscú a comprometerse con un acuerdo que ponga fin al conflicto.