Zelenski estaría alistando anuncio de elecciones y plebiscito por la paz: Surgen dudas y desmentidos en Ucrania

El diario británico Financial Times sostuvo que el anuncio se haría este febrero, cuando se cumplen cuatro años de la invasión rusa. Reuters citó a una fuente que ve el calendario “prematuro” sin alto el fuego ni garantías de seguridad, mientras medios ucranianos reportaron que Kiev niega un anuncio en esa fecha.

Ucrania inició preparativos para eventuales elecciones presidenciales y un plebiscito que someta a votación cualquier acuerdo de paz con Rusia, de acuerdo con un reporte de Financial Times.

Según las fuentes citadas por el medio, el presidente Volodímir Zelenski planea anunciar ese plan el 24 de febrero, en el cuarto aniversario de la invasión rusa a gran escala.

El mismo reporte planteó que la administración del presidente estadounidense Donald Trump presiona a Kiev para realizar ambas votaciones antes del 15 de mayo, bajo el argumento de no arriesgar las garantías de seguridad ofrecidas por Estados Unidos.

Tras la publicación, Reuters recogió la versión de una fuente familiarizada con el asunto, que calificó de poco realista fijar fechas sin un alto el fuego y sin un acuerdo firme que incluya garantías de seguridad. La agencia también recordó que la ley marcial, vigente desde 2022, impide realizar elecciones.

En paralelo, The Kyiv Independent informó —citando a una fuente en la oficina presidencial— que Zelenski no tiene previsto anunciar elecciones ni plebiscito el 24 de febrero.