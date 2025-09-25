Zelenski abre la puerta a no presentarse a las elecciones: “Mi objetivo es terminar la guerra”

El presidente de Ucrania afirmó que su objetivo principal es terminar la guerra con Rusia y no necesariamente postular a un nuevo mandato.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, abrió la puerta a no presentarse a una eventual reelección una vez que finalice la guerra con Rusia, que comenzó en febrero de 2022.

“Si termina la guerra con los rusos, estoy preparado para no presentarme”, afirmó en entrevista con el portal estadounidense Axios.

“No es mi objetivo. Quería estar con mi país y ayudar a mi país durante un periodo de tiempo muy difícil. Eso es lo que siempre he querido. Mi objetivo es terminar la guerra”, recalcó.

El mandatario ucraniano explicó que estaría dispuesto a convocar elecciones si se logra un acuerdo de alto al fuego con el presidente ruso, Vladímir Putin, en el marco de los esfuerzos internacionales por mediar en el conflicto.

Zelenski también abordó el uso de armas de largo alcance, señalando que Ucrania solo ataca objetivos militares. “No somos terroristas. Nuestro pueblo hoy odia a los rusos porque empezaron la guerra y nos asesinan, pero entendemos que no necesitamos atacar a civiles”, afirmó.

Asimismo, advirtió a la cúpula rusa que, en caso de no alcanzarse un acuerdo, “tienen que saber dónde están los refugios (antiaéreos). Si no detienen la guerra, los necesitarán”.