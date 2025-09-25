YouTube anuncia que restablecerá cuentas que habían publicado información falsa sobre el COVID 19 y las elecciones 2020

Esta medida es el más reciente ejemplo de cómo YouTube, al igual que otras plataformas tecnológicas, ha relajado sus esfuerzos de moderación de contenidos en los últimos años, una tendencia que se aceleró en Silicon Valley este año ante la presión de los conservadores.

(CNN) — YouTube anunció el martes que planea restablecer algunas cuentas que había prohibido anteriormente por violar las normas contra la publicación repetida de información errónea sobre el COVID-19 y las elecciones de 2020.

El anuncio se produjo en una carta enviada por un abogado de la empresa matriz de la plataforma, Alphabet, al presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Jim Jordan, en respuesta a una investigación de los republicanos sobre si el Gobierno del expresidente Joe Biden presionó a las grandes empresas tecnológicas para que eliminaran ciertos tipos de contenido.

Esta medida es el más reciente ejemplo de cómo YouTube, al igual que otras plataformas tecnológicas, ha relajado sus esfuerzos de moderación de contenidos en los últimos años, una tendencia que se aceleró en Silicon Valley este año ante la presión de los conservadores.

YouTube ya había dado marcha atrás en sus políticas que prohibían publicar repetidamente afirmaciones falsas sobre el COVID-19 y el resultado de las elecciones presidenciales estadounidenses de 2020.

Esas políticas dieron lugar a medidas coercitivas contra figuras prominentes. Por ejemplo, una cuenta perteneciente al Children’s Health Defense Fund, un grupo afiliado al actual secretario de Salud y Servicios Humanos y escéptico de larga data sobre las vacunas, Robert F. Kennedy, Jr., fue eliminada por publicar información errónea sobre las vacunas en 2021; ese mismo año, la cuenta del senador republicano Ron Johnson fue suspendida temporalmente por publicar sobre tratamientos dudosos contra el COVID-19.

Ahora, las cuentas prohibidas por infringir esas normas tendrán la oportunidad de volver a unirse a la plataforma, según declaró YouTube en la carta, añadiendo que la medida refleja su “compromiso con la libertad de expresión”.

“YouTube valora las voces conservadoras en su plataforma y reconoce que estos creadores tienen un amplio alcance y desempeñan un papel importante en el discurso cívico”, afirma la carta.

El anuncio sigue a medidas similares de la empresa matriz de Facebook, Meta, y de X, de Elon Musk, para relajar las directrices de moderación de contenidos.

La carta también señala al Gobierno de Biden por instarla a eliminar contenidos relacionados con el COVID-19 que “no infringían” las políticas de la plataforma, aunque YouTube reconoció que seguía “desarrollando y aplicando sus políticas de forma independiente”.

“Mientras las plataformas en línea, incluida Alphabet, se enfrentaban a estas decisiones, los funcionarios del Gobierno, incluido el presidente Biden, crearon un clima político que buscaba influir en las acciones de las plataformas basándose en sus preocupaciones sobre la desinformación”, afirma la carta. “Es inaceptable y erróneo que cualquier gobierno, incluido el Gobierno de Biden, intente dictar cómo debe moderar los contenidos la empresa”.