“Ya basta de las órdenes de Washington”: El mensaje de Delcy Rodríguez a Estados Unidos

La presidenta encargada de Venezuela pidió poner fin a las directrices de Washington sobre la política interna del país, en medio de un proceso de transición tras la captura de Nicolás Maduro y de un acercamiento gradual con Estados Unidos.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, lanzó un duro mensaje contra la influencia de Estados Unidos en los asuntos internos del país, al afirmar que “ya basta de las órdenes de Washington” y sostener que “sea la política venezolana quien resuelva nuestros conflictos internos”.

Las declaraciones fueron realizadas durante un acto con trabajadores petroleros en el estado de Anzoátegui, donde la gobernante interina subrayó que las divergencias internas deben ser abordadas sin la intervención de potencias extranjeras. En ese contexto, también aseguró que el país ha enfrentado altos costos como consecuencia del extremismo y el fascismo.

Rodríguez asumió el liderazgo de forma temporal tras la captura de Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense realizada el pasado 3 de enero. Hasta entonces, se desempeñaba como vicepresidenta del mandatario chavista.

Su gestión se desarrolla bajo la presión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con quien ha suscrito acuerdos energéticos y aceptado avanzar en la liberación de detenidos por razones políticas. De acuerdo con la ONG Foro Penal, más de 100 presos políticos fueron excarcelados el domingo, en un proceso que ha sido descrito como gradual.

La presidenta encargada ya había manifestado anteriormente no temer un eventual enfrentamiento diplomático con Washington. El pasado 15 de enero señaló que, “si algún día me tocase como presidenta encargada ir a Washington lo haré de pie, caminando, no arrastrada”.

Desde la Casa Blanca, Trump ha calificado a Rodríguez como una figura “formidable” y aseguró que la relación bilateral avanza de manera positiva. Según autoridades estadounidenses, la mandataria interina fue invitada a Washington para una visita cuya fecha aún no ha sido definida.

Tras la ruptura de relaciones diplomáticas en 2019, ambos países han iniciado un proceso de restablecimiento gradual de vínculos. En ese marco, Estados Unidos designó recientemente a una nueva jefa de su misión diplomática en Venezuela y evalúa la reapertura de su embajada. Washington ha señalado además que tiene control sobre las ventas de petróleo del país en la etapa posterior a Maduro.