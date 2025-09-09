Viralizan impactantes imágenes del Congreso siendo consumido por fuego en Nepal en medio de jornadas de manifestaciones

El violento estallido social, que ya ha cobrado al menos 25 vidas, obligó a la renuncia del primer ministro KP Sharma Oli, mientras el caos se extiende a otras ciudades.

Imágenes estremecedoras han comenzado a circular este martes desde Katmandú, donde se observa el edificio del Congreso de Nepal envuelto en llamas, en el marco de una ola de violencia desatada por masivas protestas juveniles contra la corrupción.

El estallido social, que comenzó el lunes, ya ha dejado al menos 25 muertos y ha obligado a renunciar al primer ministro KP Sharma Oli.

Los registros del incendio fueron viralizados a través de redes sociales y muestran al Parlamento ardiendo durante la noche, mientras sirenas de emergencia y gritos se escuchan de fondo.

Las imágenes confirman la intensidad del ataque contra uno de los principales símbolos del poder del Estado, en medio del descontrol que se ha extendido rápidamente por todo el país.

El Congreso, blanco del descontento

Además del incendio, la turba dejó claras sus motivaciones políticas: pintaron grafitis en los muros exteriores del edificio legislativo con mensajes en contra de la corrupción y rompieron numerosas ventanas antes de que las llamas lo consumieran casi por completo.

Los manifestantes, muchos de ellos jóvenes, acusan a la clase política de haber instaurado una cultura de impunidad y saqueo institucional durante años.

Una de las víctimas más conmocionantes de la jornada fue Rajyalaxmi Chitrakar, esposa del exprimer ministro Jhalanath Khanal, quien murió tras ser incendiada dentro de su vivienda en Katmandú, según confirmó un funcionario del hospital a la agencia EFE.

Renuncia del primer ministro en medio de la crisis

El primer ministro KP Sharma Oli presentó su renuncia este martes, tras perder el control político y de seguridad en la capital. Su dimisión fue confirmada por medios estatales, en lo que representa un giro brusco en la ya inestable vida institucional de Nepal.

Las autoridades han solicitado calma a la ciudadanía, pero la violencia continúa extendiéndose a otras ciudades del país.

Revisa los registros acá

🚨🔥 #BREAKING | Parlamento do Nepal em CHAMAS! Primeiro-ministro renuncia e autoridades estão sendo evacuadas por helicópteros do Exército. Protestos contra corrupção e censura da internet saem do controle. Relatos nas redes sociais dizem que esse é o fim do Comunismo no Mundo… https://t.co/JZeOmBagLH pic.twitter.com/DwWW4W3D4S — Dennys Deeh (@DennysDeeh_) September 9, 2025