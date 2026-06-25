Videos muestran los brutales registros que dejaron los terremotos en Venezuela

Una serie de videos difundidos en redes sociales muestran los brutales registros que dejaron los terremotos que golpearon a Venezuela durante la tarde del miércoles.

Los sismos, de magnitud 7,2 y 7,5, provocaron severos daños en distintos puntos del país, especialmente en zonas como La Guaira, Caracas y otros estados del centro y norte venezolano.

Las imágenes muestran edificios con daños estructurales, personas escapando en medio de réplicas, calles cubiertas de escombros y escenas de pánico en recintos públicos.

El balance de víctimas continúa en desarrollo, mientras las autoridades venezolanas mantienen desplegados equipos de emergencia, búsqueda y rescate.

Edificios dañados y personas escapando entre escombros

Uno de los registros que comenzó a circular en redes sociales muestra a una persona descendiendo por las escaleras de un edificio mientras se observan daños progresivos en la estructura.

En venezuela, un tipo estaba escapando de su departamento por el terremoto

Y a cada piso que bajaba el edificio se hacia mas y mas mierda pic.twitter.com/fgLKaR2PKn — ElBuni (@therealbuni) June 25, 2026

Otros videos difundidos durante la jornada muestran inmuebles colapsados o con daños severos, además de personas intentando evacuar en medio de escenas de emergencia.

What can be the cause of this? God should intervene this is too much for Venezuela pic.twitter.com/wpCmmzhG1T — PAULIHNO⚓️🇳🇬 (@AbayodeApe) June 25, 2026

La Guaira entre las zonas más afectadas

Varios de los registros apuntan a La Guaira como una de las zonas más golpeadas por los terremotos, con reportes de edificios dañados y sectores con alta afectación estructural.

En uno de los videos compartidos en X se menciona el colapso de un edificio en Playa Grande, mientras se escuchan gritos y se observa una densa nube de polvo en el sector.

Edificio Oasis, Playa grande

La Guaira, Venezuela

Totalmente colapsado !

Tremendo como se oyen los gritos!! pic.twitter.com/pY8pSy2SPr — Alerta Mundial (@TuiteroSismico) June 25, 2026

Otro registro muestra calles con escombros, daños en edificaciones y personas observando la magnitud de la destrucción tras los movimientos telúricos.

🔴 #URGENTE | El terremoto de Venezuela destruyó la ciudad de La Guaira. pic.twitter.com/IeqBCHmKuo — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) June 25, 2026

Registros muestran la magnitud de los daños

Las imágenes también dan cuenta de afectaciones en sectores urbanos, con estructuras dañadas, calles con restos de concreto y personas intentando resguardarse tras los sismos.

🇻🇪 Imágenes que nos llegan tras el terremoto en Venezuela: pic.twitter.com/sTL3MjpTqT — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) June 25, 2026

🇻🇪#URGENTE – Venezuela vive la peor tragedia de su historia. La Guaira parece un escena de Guerra.pic.twitter.com/5NS1H09Gf7 — DatoWorld (@DatosAme24) June 25, 2026

Balance oficial sigue en desarrollo

Las autoridades venezolanas declararon estado de emergencia y activaron equipos de rescate, salud pública y apoyo en las zonas afectadas.

El Aeropuerto Internacional de Maiquetía también fue cerrado debido a daños en su infraestructura, mientras se evaluaban afectaciones en viviendas, edificios y servicios básicos.

Aunque en redes sociales circulan publicaciones con cifras no confirmadas sobre el número de víctimas, el balance oficial continúa en desarrollo y puede cambiar durante las próximas horas.

El Servicio Geológico de Estados Unidos advirtió que el impacto de los sismos podría ser severo, aunque sus estimaciones corresponden a modelos preliminares de riesgo y no a un conteo oficial de fallecidos.