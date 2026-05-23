Se escuchan al menos 30 disparos cerca de la Casa Blanca

Reporteros de CNN escucharon lo que parecían ser decenas de disparos cerca de la Casa Blanca el sábado, lo que provocó un confinamiento y una rápida respuesta del Servicio Secreto de Estados Unidos.

Un funcionario del Servicio Secreto dijo a CNN que la agencia estaba investigando informes de disparos realizados en la esquina de la calle 17 y la Avenida Pennsylvania Northwest, que está justo fuera del complejo de la Casa Blanca.

Miembros del cuerpo de prensa en el Jardín Norte fueron apresurados hacia la sala de prensa de la Casa Blanca. Dentro de la Casa Blanca, se les dijo a los reporteros que se resguardaran en el lugar mientras agentes del Servicio Secreto gritaban “¡Al suelo!” y advertían de “disparos”. Un reportero dijo que los sonidos parecían provenir del lado del Edificio Ejecutivo Eisenhower del complejo de la Casa Blanca.

Se pudo ver a agentes del Servicio Secreto que portaban rifles desplazándose por el área del Jardín Norte tras el incidente y bloqueando la sala de prensa de la Casa Blanca.

CNN se ha puesto en contacto con la Casa Blanca para solicitar comentarios.

Noticia en desarrollo…