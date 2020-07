La policía en Allentown, Pennsylvania, inició una investigación tras la aparición de un video que muestra a un agente arrodillado sobre el cuello del hombre, mientras que un segundo uniformado y otra persona sostienen las manos del sujeto detrás de su espalda.

Un comunicado del jefe de policía indica que el hombre se comportaba de manera errática y no cooperaba con las autoridades cuando los agentes intentan contenerlo.

Los agentes estaban en la sala de emergencias de un hospital el sábado cuando vieron a un hombre vomitar y tambalearse en la calle antes de detenerse en la entrada de la sala de emergencias, según un comunicado de la institución. Después de que los policías y el personal del hospital se acercaron, supuestamente el hombre les gritó y les escupió, dijo el jefe en el comunicado.

El hombre fue atendido y dado de alta del hospital. No ha sido identificado y no está claro si sufrió alguna lesión por parte del policía.

De acuerdo con la política de uso de fuerza del Departamento de Policía de Allentown emitida el 29 de enero, “el uso de restricciones de cuello o técnicas técnicas de control sin armas (estrangulaciones) está prohibido. Prevenir la muerte inminente o lesiones corporales graves a un miembro o ciudadano es la única excepción posible a la prohibición”.

El video, publicado en Black Lives Matter to Lehigh Valley, comienza con alguien conduciendo en la escena, que parece ser afuera de un hospital.

BREAKING:@AllentownPolice were filmed Saturday evening applying the same force to a resident that the cops used to murder #GeorgeFloyd.

This happened here in #Allentown outside a hospital.

We demand answers. We demand change.

We're Done Dying.#DefundThePolice pic.twitter.com/AbuyvkMNdT

— Black Lives Matter to Lehigh Valley (@BLMlehighvalley) July 12, 2020