(CNN en Español) – Un hombre afroamericano fue detenido por la policía este martes mientras trotaba en San Antonio, Texas, Estados Unidos.

Según dijeron testigos, el hecho ocurrió cuando los agentes estaban en busca de un sospechoso vinculado a una llamada de violencia doméstica cercana.

El video del incidente, publicado en las redes sociales, muestra a los policías empujando con fuerza al hombre, identificado en un informe policial como Mathias Ometu, de 33 años, hacia una patrulla mientras él grita.

Ometu fue visto saliendo de un complejo de apartamentos cuando los agentes llegaron al lugar en respuesta a la llamada sobre una agresión de violencia doméstica, de acuerdo al reporte de las autoridades sobre incidente.

Los policías detuvieron a Ometu y le dijeron que tenían “sospechas razonables para creer” que él “coincidía con la descripción de un presunto incidente de violencia familiar por estrangulamiento”, según el informe, que detalló que el hombre se negó a dar su nombre y fecha de nacimiento tras varias solicitudes y su “comportamiento se volvió agresivo”.

Ometu se negó a subirse a la patrulla y luego fue “ubicado en el vehículo de patrulla” después de una “larga lucha”, indicó el reporte, “utilizando sólo técnicas de mano abierta”. Durante el incidente, Ometu supuestamente pateó a dos agentes, impactando a uno en la cara, de acuerdo a la policía.

La víctima del incidente de violencia familiar se reunió con los policías y aseguró que Ometu no era el sospechoso, pero Ometu seguía sin proporcionar su información, relata el informe. Por eso, fue arrestado y acusado de dos cargos de agresión a un agente del orden público, indicó un comunicado del Departamento de Policía de San Antonio.

Testigos graban el incidente

Jenny Rodríguez y Víctor Maas, quienes presenciaron el arresto y grabaron la interacción entre Ometu y la policía, le dijeron a CNN por teléfono este viernes que Ometu no parecía agresivo ni beligerante hacia los agentes.

Sus videos muestran a Ometu tranquilo, mientras permanece esposado de pie junto a un vehículo de la policía durante lo que parecen ser unos seis minutos antes de que dos agentes lo comiencen a empujar hacia la patrulla. Un testigo señaló en un video que al menos uno de los policías también era negro.

En el video también se observa a los agentes luchando con Ometu para empujarlo hacia la parte trasera de un vehículo policial y se le escucha gritar “¡Me estás asfixiando!” varias veces, mientras el forcejeo continúa durante más de un minuto.

Cuando los agentes cierran las puertas del vehículo con Ometu adentro, llegan al menos otros tres vehículos policiales, muestra el video.

Rodríguez dijo que estaba paseando a su perro cuando vio al hombre trotar alrededor de las 2 p.m. de este martes. De repente, la policía llegó y comenzó a dirigirse hacia el hombre, luego empezó a hablar con él, relató. Aproximadamente 10 a 15 minutos después del inicio de la conversación, dijo Rodríguez, comenzaron a esposarlo.

Ella dijo que golpeó a la ventana de la oficina de su novio y compañero de trabajo para tomar el teléfono y comenzar a grabar. Su novio, Victor Maas, también lo hizo. En sus videos, se ve a los policías intentando meter al hombre dentro del vehículo. Él parece resistirse a los agentes.

Maas indicó que los policías usaron pistolas eléctricas contra el hombre, aunque eso no se ve durante el video. Todo el incidente duró aproximadamente una hora, según Maas y Rodríguez, pero sólo se incluyeron en los videos unos 20 minutos de la interacción.

La policía sigue investigando

Ometu pagó una fianza por los cargos y la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Bexar está esperando que la policía complete su investigación, dijo el fiscal Joe Gonzales, en un comunicado enviado por correo electrónico a CNN este viernes.

Una vez que se termine la indagación, la oficina del fiscal de distrito “revisará todas las pruebas y decidirá cómo proceder con cualquier caso penal potencial”, dijo Gonzales.

Tess House, una abogada que ha estado en contacto con la familia de Ometu pero a la que aún no representa formalmente, no pudo hacer comentarios en su nombre cuando CNN se comunicó con ella por teléfono el viernes. Sin embargo, le dijo a CNN que Ometu fue liberado, pero su teléfono continúa en posesión de la policía. CNN no ha podido comunicarse con Ometu o miembros de la familia para hacer comentarios.

El alcalde y el departamento de policía responden

El alcalde de San Antonio, Ron Nirenberg, dijo en un tuit este jueves que está “buscando un relato completo de este incidente, que actualmente se encuentra bajo investigación”. Nirenberg no ha respondido a una solicitud de CNN para más comentarios.

“Tenemos que abordar esta situación con seriedad porque cada residente merece un trato justo y equitativo por parte de su ciudad”, indicó Nirenberg en el tuit.

El Departamento de Policía de San Antonio, en un comunicado enviado por correo electrónico a CNN, dijo que se llamó a los agentes para investigar un “incidente de violencia familiar”.

“El sospechoso huyó antes de que llegara la policía, pero la víctima proporcionó a los policías la información del sospechoso y los agentes también obtuvieron información de que el sospechoso era buscado además por una orden de robo por un delito grave”, se lee en el comunicado.

“La persona contactada estaba muy cerca del lugar de la llamada y coincidía con la descripción física y de ropa proporcionada por la víctima. Esa fue la única razón por la que fue detenido e interrogado, ya que los agentes creían legítimamente que era el sospechoso buscado”, añadió

El pronunciamiento también indicó que el departamento está al tanto de “varios videos del incidente que se han publicado en línea”, y que los hechos “serán revisados administrativamente para garantizar que se siguieron todas las políticas”.