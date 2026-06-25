Venezuela: Estado norteño de La Guaira fue declarado zona de desastre tras terremoto

La Guaira, estado costero del norte de Venezuela que sufrió los daños más extensos, ha sido declarada zona de desastre, según anunció la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez.

“Podemos afirmar que la situación en La Guaira es una verdadera tragedia”, dijo Rodríguez en un discurso pronunciado a altas horas de la noche.

“Decenas de edificios se han derrumbado y actualmente estamos llevando a cabo arduas operaciones de rescate para salvar tantas vidas como Dios lo permita.”

CNN informó previamente que al menos 32 personas murieron y otras 700 resultaron heridas a causa del terremoto, pero Rodríguez dijo que esta cifra no incluye los datos que aún faltan por conocer de La Guaira.

Rodríguez indicó que equipos de rescate de Estados Unidos, República Dominicana, El Salvador, México y Qatar llegarán a Venezuela para colaborar en las labores de respuesta. Añadió que China, Brasil y países del Caribe han ofrecido ayuda humanitaria.

“Pido que actuemos con unidad nacional y con calma, sabiendo que juntos superaremos esta tragedia”, dijo.