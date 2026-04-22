Venezuela recibe a 263 repatriados desde Arizona en vuelo número 136 del acuerdo migratorio con EE.UU.

(EFE) – Un total de 263 venezolanos llegaron este miércoles a Venezuela en un vuelo de repatriación proveniente de Arizona, Estados Unidos, informó el Ministerio de Interior y Justicia.

La aeronave, operada por la aerolínea Eastern, aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, donde los migrantes recibieron atención médica y fueron trasladados a sus hogares por órganos de seguridad.

Detalles de la repatriación

De los repatriados, 231 son hombres, 25 mujeres y 7 menores de edad. Este es el vuelo número 136 desde que Caracas y Washington suscribieron el acuerdo migratorio en enero de 2025, que se mantuvo incluso durante las tensiones por el despliegue militar estadounidense en el Caribe. El lunes pasado, otros 151 migrantes llegaron desde Miami.

Según cifras oficiales, más de 20.000 venezolanos han regresado al país desde febrero de 2025 bajo el programa Gran Misión Vuelta a la Patria. Los repatriados siguieron los “protocolos necesarios” para su ingreso.